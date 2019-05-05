Палестинские террористы пригрозили сорвать израильское Евровидение 2019

Логотип Евровидения 2019 / Facebook-страница конкурса

Террористы из группировки Палестинский исламский джихад пообещали сорвать песенный конкурс Евровидение 2019, который должен стартовать в Израиле уже 15 мая.

"Мы помешаем врагу преуспеть в проведении любого фестиваля, направленного на нанесение вреда палестинскому нарративу", - цитирует заявление террористов местное издание The Times of Israel.

Тем не менее, представители официального Тель-Авива заверяют, что очередная эскалация вооруженного конфликта между Израилем и боевиками Сектора Газа никак не повлияет на проведение Евровидения.

Напомним, ранее в Израиле отменили первый концерт Евровидение-2019 из-за ракетного обстрела боевиков.

Кроме того, Главред подготовил обзор участников первого полуфинала Евровидения 2019 и их песен.