Евровидение-2019: в Израиле отменили первый концерт из-за ракетного обстрела боевиков

Евровидение 2019 / Фото: eurovision.tv

В города Модина (Израиль) организаторам пришлось из-за ракетного обстрела отменить концерт с участием бывших конкурсантов международного песенного конкурса Евровидения, в том числе и его победительницы 99-го - Даны Интернешнел.

Это мероприятие должно было стать открытием конкурсной недели - в преддверии первого полуфинала Евровидения-2019, сообщают местные СМИ.

По их данным, репетиции конкурса сейчас проходят в столице - городе Тель-Авив, причем строго по графику.

К слову, накануне из Сектора Газа более 200 ракет по Израилю был совершен мощный ракетный удар. Боевики выпустили более 200 боеприпасов. В ответ израильские ВВС нанесли удар, ликвидировав диверсионный тоннель, прорытый боевиками из группировки "Исламский джихад".

Напомним, ранее сообщалось, что мировая поп-звезда Мадонна (Луиза Чикконе) выступит в финале Евровидения 2019 в Израиле за крупный гонорар. Кроме того, Главред подготовил обзор участников первого полуфинала Евровидения 2019 и их песен.