Мадонна выступит на Евровидении в Израиле за 1 млн долларов

Звезда исполнит две композиции.
Известная певица Мадонна выступит на Евровидении-2019 в Израиле и получит за это гонорар в сумме один миллион долларов.
Как сообщает ВВС, информацию подтвердили в пресс-службе знаменитости.
Мадонна исполнит в финале конкурса 14-18 мая две композиции, одна из которых прозвучит впервые, поскольку входит в новый альбом исполнительницы. Израильские СМИ отмечают, что одна из композиций является противоречивой и имеет политический подтекст.
Гонорар певице в один миллион долларов намерен заплатить израильский миллиардер канадского происхождения Сильван Адамс, который финансировал крупномасштабные мероприятия и концерты в течение последних нескольких лет "для поддержки Израиля".
"Я верю, что ее выступление в сопровождении десятков профессиональных бэк-танцовщиков внесет значительный вклад в успех мероприятия", - подчеркнул Адамс.
Ранее об участии Мадонны в Евровидении сообщали промоутеры компании Live Nation Israel, но информация считалась слухами. Теперь представители певицы заявили о ее согласии принять участие в песенном конкурсе.
The 2019 @Eurovision Song Contest announces @Madonna as a performer https://t.co/KHh7KmEVl9pic.twitter.com/0OmCpSDXvI— billboard (@billboard) 9 апреля 2019 г.
Напомним, астролог рассказал, какое место Лазарев займет на Евровидении.