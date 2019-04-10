Мадонна выступит на Евровидении в Израиле за 1 млн долларов

Мадонна споет на Евровидении-2019 / Фото: Reuters

Известная певица Мадонна выступит на Евровидении-2019 в Израиле и получит за это гонорар в сумме один миллион долларов.

Как сообщает ВВС, информацию подтвердили в пресс-службе знаменитости.

Мадонна исполнит в финале конкурса 14-18 мая две композиции, одна из которых прозвучит впервые, поскольку входит в новый альбом исполнительницы. Израильские СМИ отмечают, что одна из композиций является противоречивой и имеет политический подтекст.

Гонорар певице в один миллион долларов намерен заплатить израильский миллиардер канадского происхождения Сильван Адамс, который финансировал крупномасштабные мероприятия и концерты в течение последних нескольких лет "для поддержки Израиля".

"Я верю, что ее выступление в сопровождении десятков профессиональных бэк-танцовщиков внесет значительный вклад в успех мероприятия", - подчеркнул Адамс.

Ранее об участии Мадонны в Евровидении сообщали промоутеры компании Live Nation Israel, но информация считалась слухами. Теперь представители певицы заявили о ее согласии принять участие в песенном конкурсе.

Напомним, астролог рассказал, какое место Лазарев займет на Евровидении.