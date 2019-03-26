Евровидение-2019 под угрозой срыва из-за обстрелов Израиля - СМИ

Евровидение-2019 под угрозой срыва / Фото: eurovision.tv

В мае в городе Израиля Тель-Авиве должен состояться международный песенный конкурс Евровидение-2019. Из-за угрозы безопасности страны мероприятие может сорваться.

Конкурс могут перенести в другой город или вовсе отменить из-за обострившегося противостояния между Израилем и Палестиной, передают израильские СМИ.

Так, на днях президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты, которые являются спорной территорией, собственностью Израиля. Такое заявление возмутило Палестину, и между странами вспыхнул очередной военный конфликт с применением ракет, одна из которых упала в 17 километрах от места проведения Евровидения-2019.

В Европейском вещательном союзе изданию The Jerusalem post прокомментировали вероятность переноса конкурса в другой город, либо вовсе в другую страну, чтобы обеспечить безопасность и участникам конкурса, и зрителям.

"Охрана и безопасность всегда имеют первоочередное значение для нас. Мы продолжаем работать над обеспечением благополучия всех, кто готовится к Евровидению в мае и участвует в шоу. Будем внимательно следить за ситуацией в Израиле, которая сложилась. Только война или крупномасштабная военная операция станет помехой проведению конкурса",– объяснили они.

Ранее эксперт обьяснил, что потеряла Украина из-за отказа от Евровидения.