"Профукали 19 миллионов": эксперт объяснил, что потеряла Украина из-за отказа от Евровидения

Что потеряла Украина из-за отказа от Евровидения / instagram.com/eurovision.ua

Политический аналитик, бывший нардеп и глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний заявил, что считает отказ Украины от участия в Евровидении неправильным решением.

"К сожалению, руководство Общественного телевидения завалило этот конкурс. И даже при том, что у меня хорошие отношения и уважение ко многим людям, которые входят в состав руководства Общественного телевидения, следует называть вещи своими именами: нынешний Национальный отбор был завален. Завалено реноме, потрачены 19 млн гривен, которые были подарены этому конкурсу. К тому же, в итоге увеличился скепсис в самом обществе относительно способности страны вообще проводить честные конкурсы", – рассказал в ходе чата на Главреде.

По его словам, это многослойный провал.

"И вина лежит не на мне, как зрителе, а на организаторах. Я против любых гастролей украинских артистов в России. Но почему это требование было не выписать изначально в условиях конкурса, а не делать это постфактум? Все условия должны быть прописаны и четко понятны перед конкурсом", – подчеркнул эксперт.

Читайте также"У нас взаимная симпатия": член НОТУ Кольцова рассказала о Maruv и политике на нацотбореЕсли организаторы Нацотбора не удосужились сделать это, то это исключительно проколом организаторов, уверен он.

"Значит, они должны подать в отставку. Если вы не способны, то почему тогда держитесь за кресла? Не в состоянии, а хотите управлять? Почему я должен был расходы свои деньги (потому 19 млн гривен – с налогов, уплаченных украинцами), которые вы профукали? Я гражданин, значит, имею право у вас об этом спрашивать. Вы профукали мои деньги, вы выбросили мои деньги! Так подавайте в отставку, меня не удовлетворяет такой уровень вашей работы – вы не справились со своими обязанностями", – резюмировал Доний.

Напомним, финал Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в столице Португалии Лиссабоне, по итогам голосования победила израильтянка Нетта Барзилай, а украинский певец Melovin (Константин Бочаров) занял 17-е место из 26 возможных.

В украинском нацотборе на Евровидение-2019 победила Maruv (Анна Корсун), которая спела композицию Siren song, второе место заняла группа Freedom Jazz, а третье — Kazka. Maruv критиковали из-за того, что она гастролировала в России.

Позже артистка отказалась представлять Украину на Евровидении-2019. Потом Freedom Jazz и Kazka предложили представить нашу страну на конкурсе, но коллективы также не захотела принимать в нем участие.

После этого было объявлено, что Украина не будет посылать своего представителя на песенный конкурс Евровидение-2019.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что нацотбор на Евровидение-2019 является частью гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

"Национальный отбор на "Евровидение-2019", к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины", — заявил он.​