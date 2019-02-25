"Я не бита на политической арене": Maruv пояснила отказ от Евровидения-2019

Певица утверждает, что ей предложили неприемлемые условия / Фото: пресс-служба

Одержавшая победу в нацотборе на Евровидение певица Maruv заявила, то отказалась подписывать контракт с Общественным телевидением, поскольку считает его условия для себя неприемлемыми.

"Отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене", - написала исполнительница в Instagram.

Maruv попросила своих поклонников спокойно отнестись к ее решению и не идти на конфронтацию.

"Прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры", - заявила певица.

Победительница нацотбора подчеркнула, что готова с новыми силами окунуться в творчество.

/ Фото: Facebook/Maruv

Напомним, Maruv с песней Siren Song победила в украинском отборе на Евровидение-2019, которое пройдет в Израиле.

Ранее сама Maruv заявила о том, что со стороны Общественного телевидения на нее сильно давят, заставляя отказаться от Евровидения.

В НТКУ пояснили, почему Maruv не будет представлять Украину на Евровидении в 2019 году в Израиле.