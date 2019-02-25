Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019

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Певица Maruv не будет представлять Украину на Евровидении в 2019 году в Израиле, она не подписала контракт с Общественной телерадиокомпанией.

"Продолжительные и изнурительные переговоры (пять с половиной часов) между НОТУ и командой исполнительницы Maruv принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет", - сообщил в Facebook сообщил председатель НОТУ Зураб Аласания.

Менеджмент Общественного телевидения отмечает, что голосование на нацотборе было честным.

"Но отбор разоблачил еще одну большую общественную проблему, лежащую в политической плоскости, а не в музыкальной: концертную деятельность многих артистов в стране-агрессоре. И это вызвало негативный резонанс у части общества. И одновременно — отстаивание результата, вместе с отстаиванием такого права остальной частью общества", – добавил Аласания.

В НОТУ отметили, что предложили певице контракт, чтобы избежать политизации ситуации. Среди условий был отказ от гастролей в России до Евровидения и на протяжении трех месяцев после него. А также внимательное отношение к публичным высказывания исполнителя относительно территориальной целостности Украины

"Но … Не все хорошие украинские исполнители готовы быть хорошими культурными дипломатами. Таким образом, решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении, пока не принято", - сказано в сообщении.

Аласания добавил, что переговоры с другим участником нацотбора, который сможет представить Украину на Евровидении в Израиле, начнут завтра.

Напомним, Maruv с песней Siren Song победила в украинском отборе на Евровидение-2019, которое пройдет в Израиле.

Напомним, ранее сама Maruv заявила о том, что со стороны Общественного телевидения на нее сильно давят, заставляя отказаться от Евровидения.