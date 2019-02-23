Maruv / https://www.instagram.com/eurovision.ua/

Дата рождения: 15 февраля 1992 года, Павлоград, Украина.

Детство и образование

Анна Корсун родилась и выросла в городе Павлограде Днепропетровской области. У нее есть младший брат. Девочка сменила две школы: №10 и №14, в детстве ходила в музыкальную школу и гастролировала по Украине с танцевальным коллективом "Лик".

После школы Анна подала документы в два ВУЗа: Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина и в Харьковский политехнический институт. Ее выбор пал на факультет Автоматики и приборостроения Харьковского политехнического института. Решающим фактором в выборе университета стало наличие развитой самодеятельности.

Девушка жила в общежитии, получала повышенную стипендию. Помимо учебы, занималась вокалом с преподавателем. Во время учебы в университете она также подрабатывала в стриптиз-клубе вокалисткой.

В 2014 году Корсун получила дипломы по двум специальностям: "радиофизика и электроника" и "специалист в сфере интеллектуальной собственности"

Творческая деятельность

Группа The Pringles

В 2013 году Корсун собрала группу The Pringles. Сначала коллектив исполнял каверы известных песен, затем стали писать авторские треки в стиле поп-рок.

В 2015 году артисты предсталяли Украину на популярном конкурсе "Новая волна" в Сочи.

"Голос страны"

В 2014 году Анна Корсун независимо от членов коллектива решила попробовать свои силы в шоу "Голос страны" на 1+1.

Певица исполнила знаменитую песню Аллы Пугачевой "Помоги мне", и попала в команду Сергея Лазарева.

Х-Фактор

Осенью 2017 года стала участницей шоу "Х-Фактор" на СТБ, она покорила судей авторской песней "Обійми", но до финала не дошла, появившись в 8 выпусках 8-го сезона.

После ТВ-проекта артистка пыталась сотрудничать с продюсером Юрием Никитиным, но не сложилось.

Maruv

В 2017 году певица переехала в Киев, сменила название группы на Maruv, решила сменить репертуар и музыкальное направление.

Певица вскоре распустила коллектив, стала сольной певицей, кардинально изменила внешность, стиль, и записала дуэт с Михаилом Бусиным (DJ Boosin), который принес ей популярность - Drunk Groove.

28 сентября 2018 года вышел дебютный альбом певицы Black Water.

Певица начала сотрудничать с Warner Music.

В июле 2018 года вышел клип на новую композицию Focus on me.

В этом же году 28 декабря выпущен совместный трек Maruv & Faruk Sabanci For you.

Евровидение

2016

В 2016 году в составе группы The Pringles Корсун участвовала в нацотборе Евровидение с авторской песней Easy to love.

Выступление артистов во втором полуфинале продюсер Константин Меладзе оценил как "стильно, модно, молодежно".

2019

В 2019 году Maruv пришла на смену Tayanna, которая шокировала сеть неожиданным заявлением об отказе участвовать в нацотборе.

Она с успехом из первого полуфинала нацотбора прошла в финал с песней Siren Song, получив от судей 6 баллов из 8-ми, а от зрителей наивысшую оценку - 8 баллов.

В финале нацотбора на Евровидение-2019 жюри оценили выступление Maruv в 5 баллов, а зрители – в 6 баллов, таким образом, определив ее как представителя Украины на 64-м песенном конкурсе в Тель-Авиве, Израиль.

Личная жизнь

В студенческие годы,будучи в Харькове, Анна познакомилась со своим мужем - Александром Корсуном. Знакомство пары произошло в стриптиз-клубе, в котором она работала вокалисткой.

Сейчас Александр - директор певицы, они женаты, детей нет.