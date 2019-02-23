Украинская певица, композитор, представитель Украины на Еровидении-2019.
Дата рождения: 15 февраля 1992 года, Павлоград, Украина.
Детство и образование
Анна Корсун родилась и выросла в городе Павлограде Днепропетровской области. У нее есть младший брат. Девочка сменила две школы: №10 и №14, в детстве ходила в музыкальную школу и гастролировала по Украине с танцевальным коллективом "Лик".
После школы Анна подала документы в два ВУЗа: Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина и в Харьковский политехнический институт. Ее выбор пал на факультет Автоматики и приборостроения Харьковского политехнического института. Решающим фактором в выборе университета стало наличие развитой самодеятельности.
Девушка жила в общежитии, получала повышенную стипендию. Помимо учебы, занималась вокалом с преподавателем. Во время учебы в университете она также подрабатывала в стриптиз-клубе вокалисткой.
В 2014 году Корсун получила дипломы по двум специальностям: "радиофизика и электроника" и "специалист в сфере интеллектуальной собственности"
Творческая деятельность
Группа The Pringles
В 2013 году Корсун собрала группу The Pringles. Сначала коллектив исполнял каверы известных песен, затем стали писать авторские треки в стиле поп-рок.
В 2015 году артисты предсталяли Украину на популярном конкурсе "Новая волна" в Сочи.
"Голос страны"
В 2014 году Анна Корсун независимо от членов коллектива решила попробовать свои силы в шоу "Голос страны" на 1+1.
Певица исполнила знаменитую песню Аллы Пугачевой "Помоги мне", и попала в команду Сергея Лазарева.
Х-Фактор
Осенью 2017 года стала участницей шоу "Х-Фактор" на СТБ, она покорила судей авторской песней "Обійми", но до финала не дошла, появившись в 8 выпусках 8-го сезона.
После ТВ-проекта артистка пыталась сотрудничать с продюсером Юрием Никитиным, но не сложилось.
Maruv
В 2017 году певица переехала в Киев, сменила название группы на Maruv, решила сменить репертуар и музыкальное направление.
Певица вскоре распустила коллектив, стала сольной певицей, кардинально изменила внешность, стиль, и записала дуэт с Михаилом Бусиным (DJ Boosin), который принес ей популярность - Drunk Groove.
28 сентября 2018 года вышел дебютный альбом певицы Black Water.
Певица начала сотрудничать с Warner Music.
В июле 2018 года вышел клип на новую композицию Focus on me.
В этом же году 28 декабря выпущен совместный трек Maruv & Faruk Sabanci For you.
Евровидение
2016
В 2016 году в составе группы The Pringles Корсун участвовала в нацотборе Евровидение с авторской песней Easy to love.
Выступление артистов во втором полуфинале продюсер Константин Меладзе оценил как "стильно, модно, молодежно".
2019
В 2019 году Maruv пришла на смену Tayanna, которая шокировала сеть неожиданным заявлением об отказе участвовать в нацотборе.
Она с успехом из первого полуфинала нацотбора прошла в финал с песней Siren Song, получив от судей 6 баллов из 8-ми, а от зрителей наивысшую оценку - 8 баллов.
В финале нацотбора на Евровидение-2019 жюри оценили выступление Maruv в 5 баллов, а зрители – в 6 баллов, таким образом, определив ее как представителя Украины на 64-м песенном конкурсе в Тель-Авиве, Израиль.
Личная жизнь
В студенческие годы,будучи в Харькове, Анна познакомилась со своим мужем - Александром Корсуном. Знакомство пары произошло в стриптиз-клубе, в котором она работала вокалисткой.
Сейчас Александр - директор певицы, они женаты, детей нет.