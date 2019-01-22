Нашли замену: стало известно, кто вместо Tayanna будет соревноваться в нацотборе Евровидения-2019

Maruv поборется в нацотборе за право представлять Украину на Евровидении-2019 / https://www.instagram.com/eurovision.ua/

Известная украинская певица Tayanna шокировала сеть неожиданным заявлением об отказе участвовать в нацотборе на Евровидение-2019.

Музыкальный продюсер конкурса Руслан Квинта сообщил, что артистке найдена замена - информация появилась на официальной странице нацотбора конкурса в Instagram.

Так, соревноваться за право представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле будет коллектив Maruv, известный и за пределами нашей страны.

Клип на трек Maruv & Boosin - Drunk Groove собрал в YouTube более 79 миллионов просмотров.

Полуфинал национального отбора на Евровидение-2019 в прямом эфире состоится 9 и 16 февраля, а финал – 23 февраля. Выбирать победителя будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Напомним, что украинского претендента на Евровидение обвинили в плагиате.

Ранее Tayanna отказалась участвовать в нацотборе на Евровидение-2019.