Нашли замену: стало известно, кто вместо Tayanna будет соревноваться в нацотборе Евровидения-2019

Tayanna дважды занимала второе место, а теперь и вовсе решила отказаться участвовать в конкурсе.
Известная украинская певица Tayanna шокировала сеть неожиданным заявлением об отказе участвовать в нацотборе на Евровидение-2019.
Музыкальный продюсер конкурса Руслан Квинта сообщил, что артистке найдена замена - информация появилась на официальной странице нацотбора конкурса в Instagram.
Так, соревноваться за право представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле будет коллектив Maruv, известный и за пределами нашей страны.
Клип на трек Maruv & Boosin - Drunk Groove собрал в YouTube более 79 миллионов просмотров.
Полуфинал национального отбора на Евровидение-2019 в прямом эфире состоится 9 и 16 февраля, а финал – 23 февраля. Выбирать победителя будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Напомним, что украинского претендента на Евровидение обвинили в плагиате.
Ранее Tayanna отказалась участвовать в нацотборе на Евровидение-2019.