"Я говорю нет": Tayanna отказалась участвовать в нацотборе на Евровидение-2019

Певица планирует записывать новый альбом и готовиться к сольному концерту.
Известная украинская певица Tayanna обратилась к поклонникам с неожиданным заявлением по поводу участие в нацотборе на Евровидение-2019.
Обращение артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Певица отметила, что приняла осознанное решение больше не участвовать в нацотборах на песенный конкурс.
"Вчера вечером я приняла очень непростое, но осознанное для себя решение. Больше я не буду участвовать в Национальном отборе на Евровидение. Верю, что так будет лучше для всех. Надеюсь, что вы отнесетесь к этому с уважением и пониманием", - написала артистка.
Она добавила, что найдутся артисты, которым билет в Израиль нужнее, чем ей, и для нее это решение выдалось непростым.
"Я уважаю и люблю всю нашу команду, которая верит в меня и все это время делала все, чтобы мы достигли этой амбициозной цели. Но я говорю нет. Достаточно. Сейчас я погружаюсь в то, что меня действительно захватывает - запись нового альбома и подготовка к сольному концерту", - сообщила певица.
Друзi, вітаю! Маю для вас важливе повідомлення. Вчора ввечері я прийняла дуже непросте, але усвідомлене для себе рішення. Бiльше я не братиму участь в Національному відборі на Євробачення. Вiрю, що так буде краще для всіх. Сподiваюсь, що ви поставитесь до цього з повагою та розумiнням. Iнодi всесвіт не дає тобi чогось не тому, що ти цього не заслуговуєш, а тому, що ти заслуговуєш чогось іншого. Аби це пiдтвердити, вiдчуваю, що саме зараз я маю зробити цей вибір. Я впевнена, що знайдуться артисти, які не потрапили до переліку учасників, але яким квиток до Ізраїлю потрібніше, ніж мені. А ще з часом, я все ж таки зрозуміла, що головне змагання в житті творчої людини – це змагання з собою. Отримати перемогу в ньому можна лише за однієї умови – бути щирим з собою та мати силу приймати непрості рішення. Я поважаю та люблю всю нашу команду, яка вірить в мене та весь цей час робила все, щоб ми досягнули цієї амбітної мети. Але я кажу Ні. Досить. Наразі я поринаю в те, що мене дiйсно захоплює - запис нового альбому та пiдготовка до сольного концерту. Я вдячна всім за підтримку весь цей час. Для мене це дуже важливо і саме це мене надихає. Своєю музикою обiймаю кожного! Ваша Tayanna.
Напомним, что артистка в 2017 и в 2018 году уже участвовала в Нацотборе, но занимала второе место.
Отметим, что Tayanna вошла в список 16 участников, которые будут сражаться за победу в национальном отборе на песенный конкурс от Украины.
Полуфинал национального отбора на Евровидение-2019 в прямом эфире состоится 9 и 16 февраля, а финал – 23 февраля. Выбирать победителя будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Ранее украинского претендента на Евровидение обвинили в плагиате.