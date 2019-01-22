"Я говорю нет": Tayanna отказалась участвовать в нацотборе на Евровидение-2019

Tayanna отказалась участвовать в нацотборе на Евровидение / Пресс-служба

Известная украинская певица Tayanna обратилась к поклонникам с неожиданным заявлением по поводу участие в нацотборе на Евровидение-2019.

Обращение артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Певица отметила, что приняла осознанное решение больше не участвовать в нацотборах на песенный конкурс.

"Вчера вечером я приняла очень непростое, но осознанное для себя решение. Больше я не буду участвовать в Национальном отборе на Евровидение. Верю, что так будет лучше для всех. Надеюсь, что вы отнесетесь к этому с уважением и пониманием", - написала артистка.

Она добавила, что найдутся артисты, которым билет в Израиль нужнее, чем ей, и для нее это решение выдалось непростым.

"Я уважаю и люблю всю нашу команду, которая верит в меня и все это время делала все, чтобы мы достигли этой амбициозной цели. Но я говорю нет. Достаточно. Сейчас я погружаюсь в то, что меня действительно захватывает - запись нового альбома и подготовка к сольному концерту", - сообщила певица.

Напомним, что артистка в 2017 и в 2018 году уже участвовала в Нацотборе, но занимала второе место.

Отметим, что Tayanna вошла в список 16 участников, которые будут сражаться за победу в национальном отборе на песенный конкурс от Украины.

Полуфинал национального отбора на Евровидение-2019 в прямом эфире состоится 9 и 16 февраля, а финал – 23 февраля. Выбирать победителя будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Ранее украинского претендента на Евровидение обвинили в плагиате.