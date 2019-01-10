Евровидение-2019: названы все участники украинского национального отбора

В финале за право представить страну на международном конкурсе будут бороться 16 исполнителей и музыкальных коллективов.
В Украине обнародован список 16 представителей отечественного шоу-бизнеса, которые примут участие в национальном отборе на конкурс Евровидение-2019.
Как сообщается в Twitter, среди участников есть новички, а также исполнители, которые уже боролись за право представить страну на конкурсе.
Среди тех, кто уже ранее принимал участие в национальном отборе Tayanna, Laud и Letay. Также в список финалистов попала группа Kazka, которая в минувшем году не смогла пройти в финальный отбор участников.
Список из 16 представителей Украины выглядит следующим образом:
1. Kazka
2. Brunettes Shoot Blondes
3. Ivan Navi
4. Letay
5. The Hypnotunez
6. Freedom Jazz
7. Braii
8. Vera Kekelia
9. Tayanna
10. Bahroma
11. Laud
12. Yuko
13. Anna Maria
14. Kira Mazur
15. Khayat
16. TseSho
Полуфинал национального отбора на Евровидение-2016 в прямом эфире состоится 9 и 16 февраля, а финал – 23 февраля. Выбирать победителя будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
You’ve been waiting for this! ?— UA:Eurovision ?? (@uapbc) 9 января 2019 г.
Participants of #Vidbir2019:
1. KAZKA
2. Brunettes Shoot Blondes
3. IVAN NAVI
4. LETAY
5. The Hypnotunez
6. Freedom Jazz
7. Braii
8. VERA KEKELIA
9. TAYANNA
10. BAHROMA
11. LAUD
12. YUKO
13. ANNA MARIA
14. KiRA MAZUR
15. KHAYAT
16. TseSho pic.twitter.com/3AONHX1ZGo
Напомним, организаторы 64-го международного песенного конкурса Евровидение-2019, который пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая, показали официальный логотип состязания.