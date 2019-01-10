Евровидение-2019: названы все участники украинского национального отбора

Евровидение-2019 пройдет в Израиле / Фото: Twitter/UA:Eurovision

В Украине обнародован список 16 представителей отечественного шоу-бизнеса, которые примут участие в национальном отборе на конкурс Евровидение-2019.

Как сообщается в Twitter, среди участников есть новички, а также исполнители, которые уже боролись за право представить страну на конкурсе.

Среди тех, кто уже ранее принимал участие в национальном отборе Tayanna, Laud и Letay. Также в список финалистов попала группа Kazka, которая в минувшем году не смогла пройти в финальный отбор участников.

Список из 16 представителей Украины выглядит следующим образом:

1. Kazka

2. Brunettes Shoot Blondes

3. Ivan Navi

4. Letay

5. The Hypnotunez

6. Freedom Jazz

7. Braii

8. Vera Kekelia

9. Tayanna

10. Bahroma

11. Laud

12. Yuko

13. Anna Maria

14. Kira Mazur

15. Khayat

16. TseSho

Полуфинал национального отбора на Евровидение-2016 в прямом эфире состоится 9 и 16 февраля, а финал – 23 февраля. Выбирать победителя будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

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Participants of #Vidbir2019:



1. KAZKA

2. Brunettes Shoot Blondes

3. IVAN NAVI

4. LETAY

5. The Hypnotunez

6. Freedom Jazz

7. Braii

8. VERA KEKELIA

9. TAYANNA

10. BAHROMA

11. LAUD

12. YUKO

13. ANNA MARIA

14. KiRA MAZUR

15. KHAYAT

16. TseSho pic.twitter.com/3AONHX1ZGo — UA:Eurovision ?? (@uapbc) 9 января 2019 г.

Напомним, организаторы 64-го международного песенного конкурса Евровидение-2019, который пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая, показали официальный логотип состязания.