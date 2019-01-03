Евровидение-2019: группа Kazka заявила об участии в Нацотборе

Артисты во второй раз будут бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе.
Известная украинская группа Kazka подала заявку на участие в нацотборе Евровидения-2019, и поборется за право представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.
Об этом сообщили на официальной странице Евровидения в Украине в Instagram.
"Официально! Группа Kazka подала заявку на участие в национальном отборе. Поддержите? Это будет грандиозное шоу, не так ли?", - написано в сообщении.
Подписчики страницы поддержали группу, и именно им пророчат победу в нацотборе.
"Я уже знаю, кто едет от Украины на Евровидение", "Ну все, знаю, за кого буду голосовать", "Если они поедут, то точно топ-5 будет. Европа уже знает Казку", "А с какой песней?", - писали юзеры.
Отметим, что в 2018 году группа уже пробовала свои силы, поучаствовав в нацотборе с песней "Дива", и, согласно результатам зрительского голосования и жюри, Kazka заняла шестое место, не попав в финал.
Ранее Kazka выпустила англоязычную версию песни "Плакала": фанаты требуют участия на Евровидении.