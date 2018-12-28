Kazka выпустила англоязычную версию песни "Плакала": фанаты требуют участия на Евровидении

Группа Kazka исполнила песню "Плакала" на английском языке / Фото: facebook.com/pg/kazka.band

Известная украинская группа Kazka, которая с хитом "Плакала" покорила российские музыкальные чарты, выпустила англоязычную версию этой песни.

Аудиоверсия трека появилась на YouTube-канале артистов. Текст англоязычной версии песни "Cry" написала британская певица и композитор Лора Уайт.

Поклонники творчества группы по-разному отреагировали на трек: одни советуют коллективу вновь попробовать свои силы на песенном конкурсе, другие же считают, что на украинском языке песня звучит лучше.

"Ждем на Евровидении!", - отметил Nostar.

"Это просто невероятная версия! Жду вас на Евровидении. Вы крутые!", - считает пользователь под ником Реакции на Евровидение.

"Украинскую версию не заменишь ничем", - написал Артур.

"С украинской версией и рядом не стояла", - считает Алла.

Ранее группа Kazka попала в скандал в Канаде.