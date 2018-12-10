"Мы гордимся": солистка Kazka прокомментировала популярность песни "Плакала" в России

10 декабря 2018, 03:02

В коллективе отмечают, что это мотивирует поклонников учить украинский язык.

Группа Казка
Группа Kazka гордится тем, что ее песня стала популярной в России / youtube.com/kazka

Солистка популярной украинской группы Kazka Александра Зарицкая считает ответственным тот факт, что песня "Плакала" стала знаменитой во многих странах мира.

"Это очень ответственно, очень серьезно, потому что украинский язык звучит. Нужно учить всех украинскому теперь", - сказала она в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

Исполнительница подчеркнула, что поклонники украинской песни появились во многих странах мира. Она добавила, что ее не удивила популярность песни в России.

"Нет, не удивило. Опять-таки, все страны слушают украинскую песню. Мы гордимся этим", - отметила Зарицкая.

Напомним, известная кыргызстанская певица Мелани Сариева исполнила кавер на популярную песню "Плакала"украинской группы Kazka.

Как известно, песня "Плакала" украинской группы Kazka с триумфом возглавила очередной российский музыкальный чарт, оставив далеко позади конкурентов и вызвав гнев россиян.

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Россия песня популярность Катя Осадча Группа Kazka Плакала
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