"Не хватает Пореченкова с пулеметом": в России Kazkа заочно получила награду и видео с поддержкой

Украинские музыканты продолжают покорять Россию / Фото: facebook.com/pg/kazka.band

Украинская группа Kazka стала обладателем очередного музыкального трофея на территории России, куда за наградой, разумеется, не поедет.

Как сообщает Elle.ru, на этот раз украинские музыканты получили Золотую Сирену на премии Высшая лига в Москве.

Отмечается, что Kazka вошла в топ самых ярких артистов по версии российского "Нового Радио". Ведущие премии обещали непременно передать статуэтку украинскому коллективу. Награды в рамках данной премии получили также Ани Лорак и Макс Барских.

Поскольку украинская группа не планировала ехать на награждение, российские артисты решили записать в качестве поддержки ролик. В видео звезды шоу-бизнеса России "плачут" по аналогии с актерами клипа "Плакала".

"Засуньте эту премию", Бездари, клоуны и посипаки, завидуйте успеху Казки и дальше﻿", "А свое неспособны придумать? ﻿", "Плачьте! Это лишь начало ваших слез за то, что поддерживаете существующую власть в России. Настоящие слезы еще впереди.", "Не хватает Пореченкова с крупнокалиберным пулеметом, да и Охлобыстин, с кадилом наперевес, не помешал бы тоже﻿", - написали комментаторы в Сети.

Напомним, известная кыргызстанская певица Мелани Сариева исполнила кавер на популярную песню "Плакала"украинской группы Kazka.

Как известно, песня "Плакала" украинской группы Kazka с триумфом возглавила очередной российский музыкальный чарт, оставив далеко позади конкурентов и вызвав гнев россиян.