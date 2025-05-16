Кто прошел в гранд-финал Евровидения 2025: фавориты не попали

Теперь известны все финалисты конкурса Евровидение 2025, которые выступят в этом году в гранд-финале 17 мая.

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Кто прошел в финал Евровидения 2025 / Коллаж Главред, скриншот

Кратко:

Кто вышел в финал Евровидения после второго полуфинала

Какой результат удивил поклонников шоу

Сегодня, 15 мая, стал известен список стран, которые прошли из второго полуфинала песенного конкурса Евровидение 2025 в финал.

Как известно, Украина все же попала в список фаворитов, хотя момент был достаточно напряженным, поскольку группу Ziferblat назвали в последнюю очередь во время первого полуфинала.

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Кто прошел в финал Евровидения-2025

Л итва - Katarsis – Tavo akyshttps

Израиль - Юваль Рафаэль – New Day Will Rise

Армения - Parg – SURVIVOR

Дания - Sissal – Hallucinationhttps

Австрия - JJ – Wasted Lovehttps

Люксембург - Лора Торн – La Poupée Monte Le Son

Финляндия - Эрика Викман – ICH KOMME

Латвия - Tautumeitas – Bur Man Laimi

Мальта - Мириана Конте – SERVIN

Греция - Princ – Mila

Интересно, что фавориты букмекеров - Австралия, не попали в финал конкурса и не выступят в гранд-финале 17 мая.

К слову, из первого полуфинала прошли такие страны:

Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter

Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm

Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu

Исландия: Væb – Róa

Нидерланды: Claude – C'est La Vie

Польша: Justyna Steczkowska – Gaja

Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia

Эстония: Tommy Cash – Espresso macchiato

Португалия: Napa – Deslocado

Украина: Ziferblat – Bird of Pray

Напомним финал Евровидения 2025 состоится 17 мая. В субботу мы узнаем, кто победил в Евровидении в этом году.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поехали на Евровидение в Базель.

Евровидение, Украина на Евровидении / инфографика: Главред

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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