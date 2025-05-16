Кто прошел в гранд-финал Евровидения 2025: фавориты не попали

Кратко:
- Кто вышел в финал Евровидения после второго полуфинала
- Какой результат удивил поклонников шоу
Сегодня, 15 мая, стал известен список стран, которые прошли из второго полуфинала песенного конкурса Евровидение 2025 в финал.
Как известно, Украина все же попала в список фаворитов, хотя момент был достаточно напряженным, поскольку группу Ziferblat назвали в последнюю очередь во время первого полуфинала.
Кто прошел в финал Евровидения-2025
- Литва - Katarsis – Tavo akyshttps
- Израиль - Юваль Рафаэль – New Day Will Rise
- Армения - Parg – SURVIVOR
- Дания - Sissal – Hallucinationhttps
- Австрия - JJ – Wasted Lovehttps
- Люксембург - Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
- Финляндия - Эрика Викман – ICH KOMME
- Латвия - Tautumeitas – Bur Man Laimi
- Мальта - Мириана Конте – SERVIN
- Греция - Princ – Mila
Интересно, что фавориты букмекеров - Австралия, не попали в финал конкурса и не выступят в гранд-финале 17 мая.
К слову, из первого полуфинала прошли такие страны:
- Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter
- Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm
- Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
- Исландия: Væb – Róa
- Нидерланды: Claude – C'est La Vie
- Польша: Justyna Steczkowska – Gaja
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
- Эстония: Tommy Cash – Espresso macchiato
- Португалия: Napa – Deslocado
- Украина: Ziferblat – Bird of Pray
Напомним финал Евровидения 2025 состоится 17 мая. В субботу мы узнаем, кто победил в Евровидении в этом году.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поехали на Евровидение в Базель.
Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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