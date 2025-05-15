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"Евровидение 2025": Ирландия "протащила" на конкурс советскую собаку

Алена Кюпели
15 мая 2025, 22:57
133
Ирландия в соавторстве некой Ларисы исполнила песню о советской собаке.
Ирландия с космическим номером про собаку Лайку
Ирландия с космическим номером про собаку Лайку / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • Какая история песни о собаке Лайке
  • В каком стиле был сделан номер Ирландии

Мир продолжает следить за трансляцией второго полуфинала Евровидения 2025 и болеть за свою страну.

И пока кто-то болтается в блендере, кто-то поет, а кто-то танцует максимально пытаясь заработать наивысший балл, ирландцы выступили с песней про советскую собаку Лайку.

Песню о собаке исполнила певица EMMY. Номер напоминал космическую вселенную. Космос и лайка - реальная история. Речь идет о запуске собаки по кличке Лайка советскими учеными на околоземную орбиту. Животное ждал трагический конец - после запуска Лайка прожила около семи часов, и погибла из-за стресса и перегрева.

Автором "Laika Party" значится сама Эмми и некто по имени Лариса Торми (Вильданова). Именно эта женщина вдохновила конкурсантку от Ирландии на участие в Евровидении. Отмечается, что Торми - россиянка, хоть и живет, как Эмми, в Ирландии.

Номер во втором полуфинале напоминал космический корабль на котором пела лирическую песню певица Эмми.

Лайка бы гордилась выступлением Ирландии
Лайка бы гордилась выступлением Ирландии / Скриншот YouTube

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поехали на Евровидение в Базель.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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Евровидение-2025

Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

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