Евровидение-2025: конкурсную песню для участницы от Ирландии написала россиянка

Emmi будет петь про советскую собаку-космонавта.

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Евровидение-2025 - Ирландию представит норвежка с песней про Лайку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Кратко:

Ирландия определилась с конкурсантом и песней на Евровидение-2025

На конкурс поедет норвежская певица с песней про собаку Лайку

7 февраля Ирландия объявила имя конкурсанта, который представит страну на Евровидении-2025. В Базель от имени Ирландии певица из Норвегии - Emmi (Эмми Кристин Гуттулсруд Кристиансен).

Конкурсная песня Эмми называется "Laika Party". В ее основу положена реальная история про запуск собаки по кличке Лайка советскими учеными на околоземную орбиту. Животное ждал трагический конец - после запуска Лайка прожила около семи часов, и погибла из-за стресса и перегрева.

Автором "Laika Party" значится сама Эмми и некто по имени Лариса Торми (Вильданова). Как сообщает Eurovision world, именно эта женщина вдохновила конкурсантку от Ирландии на участие в Евровидении. Отмечается, что Торми - россиянка, хоть и живет, как Эмми, в Ирландии.

Ирландия - вторая самая успешная страна-участница Евровидения (после Швеции). На ее счету целых семь побед (1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996). Ирландия участвует в конкурсе с 1965 года.

Смотрите видео выступления Emmy с песней "Laika Party":

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что между судьями Нацотбора на Евровидение-2025 случилась перепалка во время обсуждения выступления одного из конкурсантов.

Также стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2025 в Базеле, Швейцария, и какие страны составят ей конкуренцию в конкурсный день.

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