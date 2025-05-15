Евровидение 2025: певица из Мальты в красных колготках и белье поразила сильным вокалом

Песня представительницы Мальты уже побывала в небольшом скандале.

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Мальта в красном попрыгала на мячах / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

В какой скандал угодила песня представительницы Мальты

Чем запомнился номер певицы

Сегодня, 15 мая решится судьба еще 16 стран-участниц и станет понятно, кто из них будет выступать в финале международного песенного конкурса Евровидение 2025.

Одной из самых ярких участниц второго полуфинала стала артистка Мальты Мириану Конте. Она зажгла песней SERVING и ярким номером в красных цветах, а сама она надела блестящие стринги поверх красных леопардовых колготках.

Мальта и ее зажигательное выступление / Скриншот видео

На сцене стояла огромная декорация в виде гигантского красного рта, а сама певица и ее балет прыгали на огромных красных мячах.

Мальта и ее зажигательное выступление / Скриншот видео

Интересно, что песня от Мальты уже побывала в небольшом скандале. изначальная песня ч довольно неоднозначно воспринималась в англоязычной среде из-за игры слов, отсылаемых к женским гениталиям. Но она исправила текст и реально отлично справилась с волнением во время живого выступления.

Мальта и ее зажигательное выступление / Скриншот видео

Кроме того, ее вокал звучал очень уверенно и профессионально, а сама она явно балдела от живого выступления, каким бы тяжелым оно не было.

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поехали на Евровидение в Базель.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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