Евровидение 2025: певица из Мальты в красных колготках и белье поразила сильным вокалом

Кратко:
- В какой скандал угодила песня представительницы Мальты
- Чем запомнился номер певицы
Сегодня, 15 мая решится судьба еще 16 стран-участниц и станет понятно, кто из них будет выступать в финале международного песенного конкурса Евровидение 2025.
Одной из самых ярких участниц второго полуфинала стала артистка Мальты Мириану Конте. Она зажгла песней SERVING и ярким номером в красных цветах, а сама она надела блестящие стринги поверх красных леопардовых колготках.
На сцене стояла огромная декорация в виде гигантского красного рта, а сама певица и ее балет прыгали на огромных красных мячах.
Интересно, что песня от Мальты уже побывала в небольшом скандале. изначальная песня ч довольно неоднозначно воспринималась в англоязычной среде из-за игры слов, отсылаемых к женским гениталиям. Но она исправила текст и реально отлично справилась с волнением во время живого выступления.
Кроме того, ее вокал звучал очень уверенно и профессионально, а сама она явно балдела от живого выступления, каким бы тяжелым оно не было.
Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поехали на Евровидение в Базель.
Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.
Вас также может заинтересовать:
- Скандал на Евровидении-2025: один из участников призывает бойкотировать конкурс
- Гигантский блендер и голый торс: Австралия открыла второй полуфинал Евровидения 2025
- "Евровидение 2025": Ирландия "протащила" на конкурс советскую собаку
Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред