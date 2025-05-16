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"Москва хочет истощить нас": подробности заявления Сырского на Совете НАТО

Руслан Иваненко
16 мая 2025, 00:06
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Главнокомандующий поблагодарил партнеров, очертил ситуацию на фронте и отметил потребности для ВСУ.
Сырский
Сырский принял участие в заседании Совета Украина-НАТО в военном формате / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Читайте в материале:

  • Как Сырский оценил текущую ситуацию на фронте
  • Чего Украина просит у стран НАТО прямо сейчас
  • Какие заявления сделал адмирал НАТО по поддержке Украины

Александр Сырский принял участие в видеоконференции Совета Украина-НАТО в военном формате, где поблагодарил партнеров за их весомую поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. Об этом Главнокомандующий ВСУ сообщил в своих соцсетях.

Он кратко очертил оперативную ситуацию, отметив, что боевые действия продолжаются на фронте длиной около 1100 км.

видео дня

"Несмотря на дипломатические призывы, Россия не отказывается от своих предыдущих целей на поле боя; москва перевела агрессию в войну на истощение, применяя до 640 тысяч военных", - отметил он.

Во время выступления были затронуты вопросы индивидуальной и коллективной подготовки украинских военных в государствах-партнерах, а также потребностей в военной технике, вооружении и логистике. Отдельная благодарность была выражена Альянсу за деятельность Специальной миссии НАТО по безопасности помощи Украине (NSATU).

Также он подчеркнул важность реализации проектов Дорожной карты совместимости Украины с НАТО и создания интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

"Только твердая, консолидированная позиция международного сообщества сможет заставить агрессора остановить войну. Принципиальность и единство наших партнеров критически важны для достижения справедливого и долговременного мира", - подчеркнул главнокомандующий.

Александр Сырский
Александр Сырский / Главред - инфографика

Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, заверил, что поддержка Украины со стороны Альянса будет оставаться непоколебимой.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее Александр Сырский провел комплексное совещание по итогам работы Вооруженных Сил Украины в апреле 2025 года. По его словам, украинские воины удержали устойчивую оборону, ни критических потерь, ни вражеских прорывов не допущено.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ готовит "большое наступление" на одном направлении. Армия страны-агрессора России продолжает перебрасывать через оккупированный Мариуполь военную технику.

Как сообщал Главред, генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что на Покровском направлении 60-тысячная российская группировка увеличила интенсивность боевых действий в попытках обойти город с запада, чтобы перерезать трассу "Покровск-Константиновка".

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Что такое Совет Украина-НАТО?

Совет Украина - НАТО - орган, координирующий отношения Украины и НАТО, созданный на Вильнюсском саммите 2023 года. До 2023 года функции Совета Украина - НАТО выполняла Комиссия Украина - НАТО.

До 2023 года Комиссия Украина - НАТО была высшим органом, который проводил консультации по развитию партнерских отношений Украина - НАТО и направлял мероприятия в плане практического сотрудничества. Она также была форумом для консультаций между Украиной и странами - членами Альянса по тем вопросам безопасности, которые вызывают обоюдную заинтересованность, включая войну Российской Федерации против Украины, пишет Википедия.

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