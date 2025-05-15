"Сунули колоннами с трех направлений": ВСУ отбили масштабный штурм оккупантов

Для наступления на позиции Сил обороны, армия Путина задействовала пять танков, 12 бронемашин и 25 мотоциклов.

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ВСУ держат фронт и уничтожают противника / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот из видео

Ключевые тезисы Наева:

ВСУ улучшили тактическое положение на трех направлениях

Украинские защитники недавно отбили масштабный российский штурм

Силы обороны Украины улучшили свое тактическое положение в Донецкой области сразу на трех направлениях. Об этом сообщил командующий тактической группы "Угледар" Сергей Наев.

По его словам, в течение месяца бойцы ВСУ ликвидировали около 10 тысяч российских оккупантов в зоне ответственности группы "Угледар".

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"Благодаря четко выстроенной обороне тактической группы "Угледар" и слаженной работе с командирами бригад, мы держим фронт и ломаем врага на всех критических участках. Мы уменьшили наши потери на 15%, а на трех ключевых направлениях улучшили тактическое положение", - сообщил Наев.

Командующий рассказал, что враг хотел прорваться к админгранице между Донецкой и Днепропетровской областями. В частности, противник провел за месяц 1916 штурмов и использовал более 16 тысяч FPV-дронов в зоне ответственности тактической группы.

Недавно российские оккупанты совершили одно из масштабных наступлений на позиции Сил обороны на Новопавловском направлении. В частности, армия Путина задействовала пять танков, 12 бронемашин и 25 мотоциклов

"Целые колонны двинулись с трех направлений. Но наша аэроразведка обнаружила их еще за 5-10 километров. И мы превратили их броню и технику в горящие обломки", - отметил Наев.

Он добавил, что в результате огневого удара и работы дронов-камикадзе уничтожено более 70 оккупантов, 2 танка, 6 бронемашин, 2 автомобиля и 14 мотоциклов.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред со ссылкой на Институт изучения войны писал, что армия России не прекращает свои наступательные действия почти на всех участках фронта. Однако кое-где ВСУ удается несколько контратаковать, в частности на Покровском направлении.

Кроме того, военный аналитик Алексей Гетьман рассказывал, что армия страны-агрессора России снижает темпы наступления на Покровском направлении. По его словам, украинские военные не только продолжают удерживать инициативу у Покровска, но и развивают тактическое преимущество на этом участке фронта.

Военный аналитик Дмитрий Снегирев рассказал, что страна-агрессор Россия не оставляет попыток выйти на админграницу Днепропетровской области. В частности, враг хочет расширить зону боевых действий, чтобы давить на Украину и ее западных союзников.

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Кто такой Сергей Наев? Сергей Иванович Наев (род. 30 апреля 1970, Могилев-Подольский, Винницкая область) - украинский генерал-лейтенант. С марта 2018 до 6 мая 2019 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины и начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - командующий Операцией объединенных сил. Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины с 27 марта 2020 по 11 февраля 2024 года, пишет Википедия.

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