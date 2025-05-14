Потери огромные, но враг не отходит: аналитик объяснил замысел РФ возле Покровска

Большие потери не останавливают противника не только потому, что у оккупантов есть цель захватить Покровск.

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Оккупанты не считаются с потерями / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Что сказал Гетман:

Темпы продвижения врага на Покровском направлении падают

Потери РФ возле Покровска колоссальные, но командование не выводит войска

Армия страны-агрессора России снижает темпы наступления на Покровском направлении. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

По его словам, украинские военные не только продолжают удерживать инициативу возле Покровска, но и развивают тактическое преимущество на этом участке фронта.

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"Россияне, несмотря на преимущество в живой силе и технике, не могут существенно продвинуться, но и уже теряют шансы в любых продвижениях. Они несут большие потери, а позиции остаются за нами. На Покровском направлении сегодня происходит от 30 до 50% всех боевых столкновений по всей линии фронта", - подчеркнул Гетьман.

Он также добавил, что потери врага составляют несколько тысяч военных, но при этом стратегической цели РФ так и не достигла. Несмотря на это, аналитик считает, что противник продолжает ожесточенную борьбу на Покровском направлении, чтобы Украина удерживала там серьезные силы и средства, а не перемещала их на другие участки фронта.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, военный обозреватель Василий Пехньо предупреждал, что армия страны-агрессора России в трех местах продвинулась к трассе Покровск-Мирноград-Константиновка.

Накануне военный эксперт Дмитрий Снегирев предупреждал, что может возникнуть угроза флангового охвата позиций Сил обороны Украины на Покровском направлении.

При этом, как писал Главред, пока украинские военные не наблюдают за армией страны-агрессора России наращивания или накопления сил, которые бы позволили ей повторить масштабный штурм.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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