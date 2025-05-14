Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Потери огромные, но враг не отходит: аналитик объяснил замысел РФ возле Покровска

Анна Косик
14 мая 2025, 13:17
133
Большие потери не останавливают противника не только потому, что у оккупантов есть цель захватить Покровск.
ВСУ, армия РФ
Оккупанты не считаются с потерями / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Что сказал Гетман:

  • Темпы продвижения врага на Покровском направлении падают
  • Потери РФ возле Покровска колоссальные, но командование не выводит войска

Армия страны-агрессора России снижает темпы наступления на Покровском направлении. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

По его словам, украинские военные не только продолжают удерживать инициативу возле Покровска, но и развивают тактическое преимущество на этом участке фронта.

видео дня

"Россияне, несмотря на преимущество в живой силе и технике, не могут существенно продвинуться, но и уже теряют шансы в любых продвижениях. Они несут большие потери, а позиции остаются за нами. На Покровском направлении сегодня происходит от 30 до 50% всех боевых столкновений по всей линии фронта", - подчеркнул Гетьман.

Он также добавил, что потери врага составляют несколько тысяч военных, но при этом стратегической цели РФ так и не достигла. Несмотря на это, аналитик считает, что противник продолжает ожесточенную борьбу на Покровском направлении, чтобы Украина удерживала там серьезные силы и средства, а не перемещала их на другие участки фронта.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, военный обозреватель Василий Пехньо предупреждал, что армия страны-агрессора России в трех местах продвинулась к трассе Покровск-Мирноград-Константиновка.

Накануне военный эксперт Дмитрий Снегирев предупреждал, что может возникнуть угроза флангового охвата позиций Сил обороны Украины на Покровском направлении.

При этом, как писал Главред, пока украинские военные не наблюдают за армией страны-агрессора России наращивания или накопления сил, которые бы позволили ей повторить масштабный штурм.

Больше новостей:

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ российские войска Покровск Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Испании задержали экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского: детали от САП

В Испании задержали экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского: детали от САП

13:59Украина
У Трампа выдвинули России ультиматум, у Путина есть только два варианта

У Трампа выдвинули России ультиматум, у Путина есть только два варианта

13:29Мнения
Дожди начинают отступать: названа дата, когда в Украину придет потепление

Дожди начинают отступать: названа дата, когда в Украину придет потепление

13:06Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Не русский, как многие думают: какой язык ближе всего к украинскому

Не русский, как многие думают: какой язык ближе всего к украинскому

Слив прочистится буквально на глазах: смекалистый сантехник раскрыл хитрый фокус

Слив прочистится буквально на глазах: смекалистый сантехник раскрыл хитрый фокус

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 мая (обновляется)

Популярный миф разрушен: дешевле купить картофель или выращивать, объяснение удивит

Популярный миф разрушен: дешевле купить картофель или выращивать, объяснение удивит

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

14:08

Назван самый опасный день мая: все перевернется с ног на голову

14:05

Муравьи забудут дорогу к вашему дому: найдены бесплатные средства

14:02

Цены на аренду квартир резко "подскочили": в каких областях дороже всего

13:59

В Испании задержали экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского: детали от САП

13:29

У Трампа выдвинули России ультиматум, у Путина есть только два вариантамнение

Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"
13:17

Потери огромные, но враг не отходит: аналитик объяснил замысел РФ возле Покровска

13:06

Дожди начинают отступать: названа дата, когда в Украину придет потепление

12:59

Цены упадут уже в конце мая: экономист рассказал, какие продукты подешевеютВидео

12:42

Китайский гороскоп на завтра 15 мая: Обезьянам - перемены, Свиньям - ошибки

Реклама
12:38

"Не ждите горячей воды": киевлян предупредили о проблемах на лето

12:37

Россияне срочно эвакуируют воинские части из Крыма: партизаны назвали причину

12:31

Евровидение-2025: когда в финале выступит Украина 17 мая

12:12

В ЕС одобрили жесткий удар по РФ на фоне игнорирования 30-дневного перемирия - СМИ

12:10

Украинцы могут получить помощь в размере более 10 тысяч гривен - детали

11:46

Буданов открыл карты: для чего Зеленский едет на переговоры в Стамбул

11:41

Когда обвалится курс гривни: Пендзин назвал сроки и причины

11:07

Чем отличаются 2 дедушки: только "настоящий детектив" угадает за 37 секунд

11:04

"Нам не ответили": в ОП рассказали, будет ли Зеленский на переговорах без Путина

10:36

"Вот наше счастье": предательница Яна Соломко показала еще одного ребенка

10:16

Регистрация собак в Киеве: увеличат ли коммуналку владельцам животных

Реклама
10:14

Гороскоп на завтра 15 мая: Овнам - море счастья, Рыбам - неожиданный визит

10:13

Укрпочта вводит новые тарифы и сервис: что изменится для украинцев

09:54

Гороскоп Таро на сегодня 14 мая: Ракам - экономить, Скорпионам - срочный отдых

09:26

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 мая (обновляется)

09:18

Популярный в Украине продукт может исчезнуть с полок магазинов: в чем причина

09:11

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:22

"Украина не выживет": Зеленский высказался о сроках завершения войны

08:20

Для усиления давления на переговорах: в ISW назвали новую тактику РФ на фронте

08:10

Россия будет имитировать новый "Минск": как Путин использует переговоры с Украиноймнение

07:39

Или перемирие, или санкции: Мерц выдвинул ультиматум Путину по поводу переговоров

06:47

Зеленский рассказал, на что рассчитывает после встречи с Путиным в Турции

06:10

"Переговоры" от Путина и их реальностьмнение

05:50

Загадка для самых умных: найдите скрытую камеру в гардеробной за 7 секунд

05:27

Не русский, как многие думают: какой язык ближе всего к украинскому

05:06

Популярный миф разрушен: дешевле купить картофель или выращивать, объяснение удивитВидео

04:30

Доллар и евро внезапно начали падать: курс валют на 14 мая

04:00

Гороскоп по лунному календарю: какие запреты нельзя нарушать 14 мая

03:25

Притягивают, как магнит: астрологи назвали 3 самых очаровательных знака зодиака

02:34

Какие украшения носить в 2025 году: названы главные тренды

01:51

Украина и США подписали два соглашения, в связи с полезных ископаемых: СМИ раскрыли подробности

Реклама
01:22

Евровидение-2025: прогноз букмекеров по итогам первого полуфинала

00:59

Орбан обвиняет Украину: как это повлияет на референдум в Венгрии

00:30

Кто прошел в гранд-финал Евровидения 2025: есть ли там Украина

00:17

Переговоры в Стамбуле: политолог рассказал, что будет происходить 15 мая

00:05

ЕС не хочет провоцировать третью мировую войну: Макрон сделал заявление

13 мая, вторник
23:22

Как выступили потенциальные победители Евровидения 2025 - детали

23:16

Что общего у Бальзака и Бердичева: необычная история города на перекрестке культурВидео

23:01

Речь не только о торговле нефтью и газом: какие санкции будут введены против РФ

22:50

Участник от Словении спел вниз головой о больной жене: что случилось на сцене ЕвровиденияВидео

22:06

"Новый бойфренд": Вера Брежнева впервые рассказала о своей личной жизни

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять