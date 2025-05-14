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"Не ждите горячей воды": киевлян предупредили о проблемах на лето

Анна Ярославская
14 мая 2025, 12:38
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Теплопоставщики не хотят тратить газ и нести убытки.
Горячая вода
Горячей воды летом в Киеве может не быть / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему в Киеве летом нет горячей воды
  • Как связана подача горячей воды и отопление

Горечей воды в Киеве летом может не быть, поскольку Киевтеплоэнерго невыгодно ее производить. Дело в том, что выработка горячей воды без отопления требует дополнительных затрат. Об этом заявил основатель ОО Союз потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Он утверждает, что теплопоставщики отказываются подавать горячую воду летом, чтобы не тратить газ и не нести убытки.

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"Не ждите, киевляне, газ, не ждите горячей воды, ее не будет в принципе. Это потому, что Киевтеплоэнерго не хочет тратить газ, не хочет за него платить, потому что, скажем честно, ему плевать на киевлян". - сказал Попенко в эфире Ранок.LIVE.

Он объяснил, что зимой, когда производится отопление, горячая вода — "это дополнительный продукт, который стоит копейки".

"А летом, когда отопления нет, нужно сжигать огромную кучу газа, платить за него, понимая определенную неплатежность киевлян", — сказал Попенко.

Основатель ОО Союз потребителей коммунальных услуг добавил, что Киевтеплоэнерго и Евро-Реконструкция уже давно ввели практику летом не поставлять горячую воду, прикрываясь разными ремонтными работами.

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Тарифы на коммунальные услуги в Украине

Как писал Главред, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук также предупредил, что в Украине до сих пор действует мораторий на повышение тарифов на холодную и горячую воду, но в ближайшем будущем это может измениться.

Тем временем в Украине в небольших городах с 2023 года водоканалы начали повышать тарифы на услуги водоснабжения. Причиной этого является рост стоимости электроэнергии.

Тарифы на газ в Украине могут вырасти уже летом 2025 года. Новая цена на газ для потребителей может вырасти до 9,5-10 грн за кубометр.

Также стало известно, увеличат ли коммуналку владельцам животных после введения обязательной регистрации собак в Киеве.

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Кто такой Олег Попенко

Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

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