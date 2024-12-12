Горячая вода не течет из крана: в чем проблема и как быстро ее решить

Что делать, если не идет горячая вода - почему нет напора горячей воды в кране.

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Почему пропала горячая вода в доме / Коллаж: Главред, фото: Pexels/ZUMRAD NORMATOVA, Pexels/Pixabay

Перебои с горячим водоснабжением могут стать неприятной проблемой, особенно в зимнее время года. И причиной не всегда является отсутствие централизованного водоснабжения.

Нередко причиной могут стать проблемы в самом доме или квартире, которые можно установить и решить самостоятельно. Об этом идет речь в материале издания Главред.

Почему не течет вода из горячего крана

Если в доме раздельная подача холодной и горячей воды, то одной из причин проблемы с водоснабжением может быть поломка запорного механизма. Для решения проблемы убедитесь в том, что шаровой клапан не заклинило (можно быстро устранить неисправность, разобрав и очистив клапан). Еще одной причиной проблемы может быть забитость труб или их замерзание в минусовую температуру.

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Что делать, если не идет горячая вода

Для решения проблемы лучше всего обратиться в управляющую компанию по обслуживанию жилого дома, однако нередко это занимает много времени. Если есть возможность сделать диагностику и мелкий ремонт самостоятельно, то это может значительно ускорить процесс восстановления горячего водоснабжения. Однако это требует соблюдения мер предосторожности для избегания аварий.

Почему в горячем кране холодная вода

Еще одной проблемой отсутствия горячей воды может быть ненадлежащая работа регулятора температуры. Не редко вода также не соответствует установленным тепловым нормам при выходе из местной котельной или на ближайшей ТЭЦ. В этом случае необходимо обращаться в управляющую компанию, которая зафиксирует этот факт и решит проблему с поставщиком услуг.

Как мыться, если нет горячей воды

В случае длительного отсутствия горячей воды проблему можно решить ее предварительным нагреванием на плите. Разогрейте воду в чайнике или объемной кастрюле из расчета использования в ванне. Можно налить холодную воду в таз и добавить в нее горячую, получив в итоге воду комфортной температуры. Также можно попробовать добавлять горячую воду непосредственно в ванну, однако в этом случае расход воды заметно возрастет.

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Лайфхак Согласно данным Википедии, Лайфха́к (англ. life hack) — это хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему. Неологизм "лайфхак", образованный путём слияния английских слов life ("жизнь") и hack ("взломать"), был предложен британским журналистом, специализирующимся в области компьютерных технологий, Дэнни О’Брайеном.

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