Грелки с горячей водой могут быть опасными: как проверить их

Грелка с горячей водой иногда может стать очень опасной - как проверить ее, читайте в материале.

https://glavred.info/lifehack/grilki-iz-garyachoyu-vodoyu-mozhut-stati-nebezpechnimi-yak-pereviriti-jih-10617086.html Ссылка скопирована

Чем опасна грелка с горячей водой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда нельзя использовать грелки с водой

Как определить срок ее службы

Грелки с горячей водой - это отличный способ согреться во время снижения температуры. Специалисты рассказали, что иногда они настолько эффективны, что можно не включать отопление.

Однако со временем грелка, которой вы сейчас пользуетесь, может стать опасной, но есть способ проверить ее срок годности. Эксперты в TikTok рассказали, как проверить, ваша грелка все еще безопасна для использования. Стоит обратить внимание на малоизвестный символ, который сразу трудно заметить, говорится в материале Mirror.

видео дня

Эксперт объяснил, что грелки имеют короткий срок службы и предупредил, чем старше они становятся, тем больше вероятность, что они лопнут или протекают.

"Согласно Children's Burns Trust, если вашей грелке больше двух лет, она слишком старая, что шокирует многих, у кого уже давно есть грелки. Чтобы убедиться, вы можете проверить дату производства вашей бутылки - просто обратите внимание на символ ромашкового колеса", - сообщил специалист.

Эксперт сказал, что внутри этого "колеса" есть дата производства грелки и если вы хотите быть более конкретными, лепестки представляют 12 месяцев года, а точки - недели в этих месяцах.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

"Старые грелки могут сломаться и вызвать серьезные ожоги. Поэтому советуем регулярно проверять признаки износа и не использовать грелки, которым больше двух лет", - советуют специалисты.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред