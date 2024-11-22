Почему не стоит пользоваться сушилкой для рук: ответ удивит многих

Эксперимент, который показывает, почему следует избегать сушилок для рук.

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Сушилка для рук / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько бактерий может быть в общественных туалетах

Где их больше всего

Большинство общественных туалетов отказались от бумажных полотенец для вытирания рук после мытья из соображений защиты окружающей среды. Поэтому теперь часто можно встретить сушилки для рук, но у них тоже есть один "минус".

Издание ladbible рассказало, что сушилки могут быть не такими чистыми, как кажется на первый взгляд, пишет Главред.

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Сколько бактерий находятся в сушилке для рук

Ученый Рут, известная как Devon Science в TikTok показала, насколько сушилки для рук могут быть грязными.

В видео, которое стало вирусным и набрало более 4,7 миллиона просмотров, эксперт просто поставила чашку Петри под сушилку, когда та выдувала воздух.

Затем она оставила чашку на ночь в своей лаборатории, а на следующий день узнала о результатах.

В чашке Петри из сушилки для рук было видно, что различные виды бактерий и грибков разрослись по всей тарелке, образовав желтые пятна.

Эксперт также взяла мазок из внутренней части сушилки, от чего ватная палочка стала черной, и положила его на чашку Петри. Там также выросло несколько видов бактерий.

"Теперь я знаю, откуда берутся бактерии, они на самом деле живут внутри машины", - сказала эксперт.

Есть ли бактерии на сушилке для рук - видео:

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