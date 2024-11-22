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Почему не стоит пользоваться сушилкой для рук: ответ удивит многих

Мария Николишин
22 ноября 2024, 19:47
59
Эксперимент, который показывает, почему следует избегать сушилок для рук.
Почему не стоит пользоваться сушилкой для рук: ответ удивит многих
Сушилка для рук / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Сколько бактерий может быть в общественных туалетах
  • Где их больше всего

Большинство общественных туалетов отказались от бумажных полотенец для вытирания рук после мытья из соображений защиты окружающей среды. Поэтому теперь часто можно встретить сушилки для рук, но у них тоже есть один "минус".

Издание ladbible рассказало, что сушилки могут быть не такими чистыми, как кажется на первый взгляд, пишет Главред.

видео дня

Сколько бактерий находятся в сушилке для рук

Ученый Рут, известная как Devon Science в TikTok показала, насколько сушилки для рук могут быть грязными.

В видео, которое стало вирусным и набрало более 4,7 миллиона просмотров, эксперт просто поставила чашку Петри под сушилку, когда та выдувала воздух.

Затем она оставила чашку на ночь в своей лаборатории, а на следующий день узнала о результатах.

В чашке Петри из сушилки для рук было видно, что различные виды бактерий и грибков разрослись по всей тарелке, образовав желтые пятна.

Эксперт также взяла мазок из внутренней части сушилки, от чего ватная палочка стала черной, и положила его на чашку Петри. Там также выросло несколько видов бактерий.

"Теперь я знаю, откуда берутся бактерии, они на самом деле живут внутри машины", - сказала эксперт.

Есть ли бактерии на сушилке для рук - видео:

@devonscience Urghh, не используйте сушилку для рук?? ----- Update: спасибо за все ваши комментарии & предложения. Полностью потрясена тем, как далеко зашло это маленькое видео ? Я планирую сделать несколько обновляющих видео об этом эксперименте и буду выкладывать здесь, а также на наших FB & IG страницах, за которыми вы тоже можете следить ? Спасибо, Рут (из Devon Science) #germs#publictoilet#bacteria#dirty#gross#justdont#scienceteacher#handwashchallenge #handwashchallenge#handdryer#science#scienceexperiments#microbiology#scienceproject#lesson#handdryer#handwashbacteria♬ оригинальный звук - Devon Science

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LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют аудиторию, приближающуюся к миллиарду, с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание охватывает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

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