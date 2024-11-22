Почему не стоит пользоваться сушилкой для рук: ответ удивит многих

Вы узнаете:
- Сколько бактерий может быть в общественных туалетах
- Где их больше всего
Большинство общественных туалетов отказались от бумажных полотенец для вытирания рук после мытья из соображений защиты окружающей среды. Поэтому теперь часто можно встретить сушилки для рук, но у них тоже есть один "минус".
Издание ladbible рассказало, что сушилки могут быть не такими чистыми, как кажется на первый взгляд, пишет Главред.
Сколько бактерий находятся в сушилке для рук
Ученый Рут, известная как Devon Science в TikTok показала, насколько сушилки для рук могут быть грязными.
В видео, которое стало вирусным и набрало более 4,7 миллиона просмотров, эксперт просто поставила чашку Петри под сушилку, когда та выдувала воздух.
Затем она оставила чашку на ночь в своей лаборатории, а на следующий день узнала о результатах.
В чашке Петри из сушилки для рук было видно, что различные виды бактерий и грибков разрослись по всей тарелке, образовав желтые пятна.
Эксперт также взяла мазок из внутренней части сушилки, от чего ватная палочка стала черной, и положила его на чашку Петри. Там также выросло несколько видов бактерий.
"Теперь я знаю, откуда берутся бактерии, они на самом деле живут внутри машины", - сказала эксперт.
Есть ли бактерии на сушилке для рук - видео:
@devonscience Urghh, не используйте сушилку для рук?? ----- Update: спасибо за все ваши комментарии & предложения. Полностью потрясена тем, как далеко зашло это маленькое видео ? Я планирую сделать несколько обновляющих видео об этом эксперименте и буду выкладывать здесь, а также на наших FB & IG страницах, за которыми вы тоже можете следить ? Спасибо, Рут (из Devon Science) #germs#publictoilet#bacteria#dirty#gross#justdont#scienceteacher#handwashchallenge #handwashchallenge#handdryer#science#scienceexperiments#microbiology#scienceproject#lesson#handdryer#handwashbacteria♬ оригинальный звук - Devon Science
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