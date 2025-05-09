В ВСУ оценили шансы врага пробиться к важной трассе на Покровском направлении

Украинские военные испытывают давление со стороны противника, который наращивает свои силы.

https://glavred.info/front/v-vsu-ocenili-shansy-vraga-probitsya-k-vazhnoy-trasse-na-pokrovskom-napravlenii-10663112.html Ссылка скопирована

В ВСУ убеждают, что выйти к трассе враг не сможет / Колаж: Главред, фото: 5 ОВМБр, скрин с DeepState

Что сказал Коваль:

На Покровском направлении враг использует тактику малых штурмовых групп

У противника достаточно сил для продолжения штурмов

Армии РФ не удастся продвинуться к важной трассе

Небольшие штурмовые группы противника продолжают атаковать украинские позиции на Покровском направлении. Есть ли угроза прорыва противника рассказал в эфире Еспресо подполковник, начальник пресс-службы 14 штурмовой бригады НГУ "Червона Калина" Николай Коваль.

По его словам, сейчас украинские военные не наблюдают за армией страны-агрессора России наращивания или накопления сил, которые бы позволили ей повторить масштабный штурм.

видео дня

"Но в последнее время участилось использование бронированной техники. За прошедшие сутки вражеские пехотные подразделения осуществляли перемещения, а малые штурмовые группы пытались атаковать наши позиции", - отметил военнослужащий.

Коваль также отметил большие потери врага, но несмотря на это у оккупантов есть еще силы и средства для продолжения штурмов.

Покровск / Инфографика: Главред

"Мы же, в свою очередь, наращиваем силы и средства, чтобы останавливать и уничтожать противника еще на подступах к нашим позициям. Наша цель - сделать так, чтобы враг не имел ни единого шанса продвинуться или прорвать нашу линию обороны. Относительно его возможностей добраться до трассы и, например, закрепиться там - это невозможно. У противника это не получится", - добавил он.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, военный сообщал, что противник давит на любые населенные пункты на Покровском направлении, даже если от него осталось только название. Они не щадят ни один населенный пункт, все максимально уничтожается и стирается под ноль, чтобы уничтожить украинские подразделения, которые обороняются.

Накануне, как писал Главред, военный обозреватель Василий Пехньо сообщал, что армия страны-агрессора России в трех местах продвинулась к трассе Покровск-Мирноград-Константиновка.

В то же время в Донецкой ОВА предупредили, что оккупационная армия страны-агрессора России еще больше приблизилась к городу Покровск. При этом украинским защитникам удается сдерживать противника.

Читайте также:

Что такое 14-я бригада оперативного назначения НГУ? 14-я бригада оперативного назначения имени Ивана Богуна, также известная как бригада "Червона Калина" - военное формирование в составе 1-го корпуса Национальной гвардии Украины. Одна из штурмовых бригад Гвардии наступления МВД Украины, пишет Википедия. С первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину, в феврале 2022 года подразделения были привлечены к обороне Киева. Военные вели бои против российской армии, в частности, на трассе Киев-Чоп, на участке между Киевом и Житомиром. В районе поселка Бузова были разбиты механизированные колонны российской армии. После освобождения Киевской области, с июня 2022 года подразделения полка в составе сводной батальонной группы в оперативно-тактической группировке "Север" оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" участвовали в боевых действиях в населенных пунктах Северодонецк и Лисичанск.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред