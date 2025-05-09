Румыния выставила Украине счет за оказанную помощь: какое возмещение хотят

Румыния потребует от Украины компенсацию за оказанную помощь.

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В Румынии выступили с претензиями к Украине / Коллаж: Главред, фото ОП, Facebook/UALandForces, Facebook/george.simion.unire

Что известно о политике Джордже Симиона:

Считает передачу Patriot предательством национальных интересов и требует за это компенсацию

Выступает за нейтралитет, без поставок оружия и за присоединение к политике Трампа

Румыния хочет от Украины компенсацию за помощь, которую та предоставила. С таким заявлением выступил лидер румынских ультраправых и победитель первого тура президентских выборов Джордже Симион, передает Digi24.

Комментируя вопрос поддержки Украины как будущий президент, Симион отметил, что "Румыния не даст ни одного лея другой стране, а сосредоточится на собственном населении".

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Победитель первого тура президентских выборов объяснил, что его позиция относительно войны в Украине - "это нейтралитет, не эскалация и не поставки оружия, а присоединение к политике Трампа".

"Мы нужны Украине, а не нам, поэтому Украина должна уважать национальные и религиозные права полмиллиона румын, проживающих в Украине. И мы, безусловно, хотим компенсации за участие Румынии в военных усилиях", - сказал политик.

Джордже Симион выразил возмущение передачей Украине Румынией системы Patriot.

"Я не знаю, будет ли эта компенсация отражена в контрактах на восстановление Украины, в зерне или других вопросах, но за систему "Пэтриот", подаренную Клаусом Йоханнисом как предательство интересов румынской нации, и другие расходы, которые румыны сделали из собственного кармана, мы должны получить выгоду", - добавил кандидат в президенты Румынии.

Patriot / Главред-инфографика

Высказывания румынских политиков в адрес Украины - детали

Как сообщал Главред, лидер партии "SOS Romania" Диана Шошоаке написала письмо российскому президенту Владимиру Путину. В своем обращении она заявила, что хочет "вернуть" якобы румынские территории, которые принадлежат Украине.

В то же время ультраправый румынский политик Келин Джорджеску также сделал скандальное заявление в адрес Украины. Он назвал ее "вымышленным государством" и заявил, что Украину "неизбежно" поделят между собой соседние страны.

В свою очередь лидер ультраправой партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион высказался против предоставления оружия Украине. Также он высказался в поддержку предложенного Трампом "мирного плана".

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Кто такой Джордже Симион? Джордже Симион - румынский правый политик и общественный активист. Он является президентом Альянса за объединение румын (AUR), румынской политической партии, которая приобрела популярность после неожиданно сильного результата на парламентских выборах в Румынии 2020 года, пишет Википедия.

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