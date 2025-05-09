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Британия объявит о крупнейшем в истории пакете санкций против теневого флота РФ

Анна Ярославская
9 мая 2025, 06:57
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На Даунинг-стрит ожидают, что новые ограничения усилят давление на российскую экономику.
Кир Стармер, Зеленский, санкции против РФ
Кир Стармер объявит о самом крупном в истории пакете санкций, нацеленном на теневой флот РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Вы узнаете:

  • Когда объявят о рекордном санкционном пакете
  • Кого затронут новые британские ограничения

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о введении большого санкционного пакета против теневого флота России.

Рекордный санкционный пакет будет нацелен "на старый и опасный теневой флот, перевозящий российскую нефть", сообщает британское правительство.

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На Даунинг-стрит ожидают, что это усилит давление на экономику РФ, которая "пошатывается из-за снижения цен на нефть и высокой стоимости войны".

"Безрассудные действия флота представляют дорогую угрозу для критической национальной инфраструктуры Великобритании и евроатлантического региона и окружающей среды. Новый пакет будет означать, что Великобритания применит санкции против большего количества кораблей теневого флота, чем любая другая страна", - говорится в сообщении.

В частности, Лондон наложит санкции на "до 100 нефтяных танкеров, которые являются основной частью теневого флота Путина и отвечают за перевозку грузов на сумму более 24 миллиардов долларов с начала 2024 года".

Также новые британские санкции, как ожидает Лондон, кроме большого количества танкеров теневого флота нанесут удар по "тем, кто стоит за теневым флотом".

"Сегодняшняя акция еще больше демонстрирует, что негде спрятаться тем, кто помогает финансировать военную машину Путина", - отмечают в британском правительстве.

О санкциях объявят 9 мая на саммите представителей стран, которые являются членами Объединенных экспедиционных сил (JEF) в столице Норвегии Осло.

В JEF входят 10 стран: Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Швеция и Великобритания.

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что в Соединенных Штатах Америки собирают сведения относительно возможностей противодействия так называемому теневому флоту России и ее оборонно-промышленному комплексу. Также идет подготовка к финансовым и банковским санкциям.

Тем временем Украина консультируется с США относительно новых санкций. Основная цель - ударить по "болевым точкам" России, чтобы принудить ее к серьезному дипломатическому диалогу и завершению войны.

Представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что в Европейском Союзе рассматривают санкции против страны-агрессора России как важный рычаг давления. Любое смягчение санкций против Москвы будет возможно только для достижения прочного мира между РФ и Украиной.

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Что такое теневой флот России

Теневой флот России (также "серый флот", "тёмный флот") — это термин для описания кораблей, используемых при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из РФ в обход санкций, введённых в связи со вторжением России в Украину.

Как пишет Википедия, теневой флот состоит преимущественно из устаревших судов, осуществляющих навигацию без стандартной страховкисуда. Суда используют сложные схемы собственности и менеджмента компаний, а также часто меняют свои названия. Владельцев таких судов зачастую сложно установить.

Как правило, корабли теневого флота используют так называемые удбные флаги и функционируют с нарушением морских законов.

Российская Федерация потратила на создание теневого флота более 8 млрд долларов.

По оценке Bloomberg от декабря 2023 года, 45 % российской нефти транспортировалось с помощью кораблей теневого флота.

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