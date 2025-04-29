В США готовят новый удар по режиму Путина: у Зеленского сделали заявление

Для новых санкций против агрессора России нужно лишь указание администрации Трампа.

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США могут очень быстро ввести новые санкции против России, нужно лишь решение Белого дома - ОП / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Что сказали в Офисе президента:

США готовят новые санкции против России

Ограничения затронут "теневой флот" и другие сферы

В Соединенных Штатах Америки собирают сведения относительно возможностей противодействия так называемому теневому флоту России и ее оборонно-промышленному комплексу. Также идет подготовка к финансовым и банковским санкциям. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что сложно делать прогнозы касательно политики официального Вашингтона. Однако американцы работают над усилением санкций в отношении России.

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"Что касается США: трудно сказать, какой будет американская политика. Она достаточно динамична. Но мы знаем, что американская сторона после инаугурации Трампа все время готовит вариант ужесточения санкций", - объяснил Власенко.

Кратко о самых громких обещаниях Трампа на выборах / Инфографика: Главред

По его словам, в Штатах собирают сведения о том, как противодействовать "теневому флоту" Кремля и ОПК страны-оккупанта.

"Также ведется подготовка финансовых и банковских санкций. И только будет указание из Белого дома, очень быстро могут быть приняты санкционные обновления от американских партнеров. Их обязательно поддержат и британские партнеры", - подчеркнул Владислав Власюк.

Новые санкции США против России – что об этом известно:

Как сообщал Главред, президент Дональд Трамп после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским усомнился в "намерениях" Путина завершить российско-украинскую войну. Трамп предположил, что Путин может его обманывать, и допустил новые санкции против России.

Кто такой Линдси Грэм? Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник. 3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря. Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

США введут вторичные пошлины против любого государства, которое покупает энергоносители у России, если Москва не согласится на мир, рассказал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм. По его словам, Сенат примет такое решение подавляющим большинством.

Также Трамп призвал Путина прекратить наносить удары по Украине. По словам главы Белого дома, Путин должен показать свою "приверженность" к миру и подписать соглашение с Киевом.

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