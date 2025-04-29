Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

В США готовят новый удар по режиму Путина: у Зеленского сделали заявление

Андрей Ганчук
29 апреля 2025, 18:30
1268
Для новых санкций против агрессора России нужно лишь указание администрации Трампа.
Трамп, Путин
США могут очень быстро ввести новые санкции против России, нужно лишь решение Белого дома - ОП / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Что сказали в Офисе президента:

  • США готовят новые санкции против России
  • Ограничения затронут "теневой флот" и другие сферы

В Соединенных Штатах Америки собирают сведения относительно возможностей противодействия так называемому теневому флоту России и ее оборонно-промышленному комплексу. Также идет подготовка к финансовым и банковским санкциям. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что сложно делать прогнозы касательно политики официального Вашингтона. Однако американцы работают над усилением санкций в отношении России.

видео дня

"Что касается США: трудно сказать, какой будет американская политика. Она достаточно динамична. Но мы знаем, что американская сторона после инаугурации Трампа все время готовит вариант ужесточения санкций", - объяснил Власенко.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Кратко о самых громких обещаниях Трампа на выборах / Инфографика: Главред

По его словам, в Штатах собирают сведения о том, как противодействовать "теневому флоту" Кремля и ОПК страны-оккупанта.

"Также ведется подготовка финансовых и банковских санкций. И только будет указание из Белого дома, очень быстро могут быть приняты санкционные обновления от американских партнеров. Их обязательно поддержат и британские партнеры", - подчеркнул Владислав Власюк.

Новые санкции США против России – что об этом известно:

Как сообщал Главред, президент Дональд Трамп после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским усомнился в "намерениях" Путина завершить российско-украинскую войну. Трамп предположил, что Путин может его обманывать, и допустил новые санкции против России.

Кто такой Линдси Грэм?

Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник.

3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря.

Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

США введут вторичные пошлины против любого государства, которое покупает энергоносители у России, если Москва не согласится на мир, рассказал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм. По его словам, Сенат примет такое решение подавляющим большинством.

Также Трамп призвал Путина прекратить наносить удары по Украине. По словам главы Белого дома, Путин должен показать свою "приверженность" к миру и подписать соглашение с Киевом.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США экономика санкции против России война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Военнослужащих ТЦК и СП будут отправлять на фронт: важное решение Генштаба

Военнослужащих ТЦК и СП будут отправлять на фронт: важное решение Генштаба

18:33Война
В США готовят новый удар по режиму Путина: у Зеленского сделали заявление

В США готовят новый удар по режиму Путина: у Зеленского сделали заявление

18:30Политика
РФ рвется на границу трех областей: в ВСУ рассказали об обострении ситуации

РФ рвется на границу трех областей: в ВСУ рассказали об обострении ситуации

17:59Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"На поддержку российской армии": известная певица рассказала правду об Ани Лорак

"На поддержку российской армии": известная певица рассказала правду об Ани Лорак

Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

"Благодарю Бога за это счастье": Могилевская впервые показала своего мужа

"Благодарю Бога за это счастье": Могилевская впервые показала своего мужа

"Пойдем под венец": Melovin подтвердил отношения с известной певицей

"Пойдем под венец": Melovin подтвердил отношения с известной певицей

Кем на самом деле были гайдамаки: историк привел новые факты о повстанцах

Кем на самом деле были гайдамаки: историк привел новые факты о повстанцах

Последние новости

18:51

Что можно сделать из пластиковых бутылок: неожиданный ответ сразит наповал

18:46

Нельзя вспоминать обиды и проблемы: какой праздник и день ангела 30 апреля

18:45

Доллар ушел в крутое пике в конце апреля: новый курс валют

18:33

Военнослужащих ТЦК и СП будут отправлять на фронт: важное решение Генштаба

18:30

В США готовят новый удар по режиму Путина: у Зеленского сделали заявление

Путин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 маяПутин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 мая
17:59

РФ рвется на границу трех областей: в ВСУ рассказали об обострении ситуации

17:51

Налог за продажу товаров на OLX или Rozetka: украинцев ждут новые правила

17:17

Садоводы скрывают секрет: как правильно пикировать перец для рекордного урожаяВидео

17:12

Садоводов призвали оставлять сыр в саду в мае и июне: в чем причина

Реклама
17:05

Как Украина ответит на "перемирие" Путина: Кузан раскрыл стратегию Киева

17:03

В Кремле "разинули рот" на Одессу и вспыхнули циничной пропагандой

16:58

В чем можно посадить микрозелень: хитрый фокус поразит впечатляющим результатомВидео

16:55

Подралась с зятем: Волочкова сбежала со свадьбы дочери

16:44

В Украине "резко" повысилась средняя зарплата - известна сумма

16:41

Придут болезни и проблемы: строгие приметы и запреты 30 апреля

16:33

"Путин пытается дискредитировать Трампа": стал известен коварный замысел главы Кремля

16:07

Букмекеры оценили шансы Усика и Дюбуа: кто будет фаворитом

16:00

Старые методы полива позади: садовод показал, как сэкономить воду и времяВидео

15:57

Где спрятано число 363: только "настоящий детектив" угадает за 7 секунд

15:57

В холодильник ставить не стоит: как правильно хранить медВидео

Реклама
15:45

"Без обратного билета": Седокова собралась бежать из России

15:44

Украинцы получат выплату ко Дню Независимости: кому начислят до 3,1 тысяч гривен

15:40

Горячий или холодный: какой чай на самом деле полезнее, ответ удивит многихВидео

15:23

"Кольнулся": мужа Алсу не узнали после развода

15:20

В 100 раз вкуснее, чем стандатный пирог: бабушкин рецепт курника

15:12

Оккупанты победно заявили о захвате села на Харьковщине: ВСУ дали им пощечину

14:59

Он боится, что Украина ударит по Москве: Кузан сказал, что Путин задумал на 9 мая

14:57

Какие цветы сажать весной в саду и на клумбе: садоводы назвали первоклассный сортВидео

14:44

Разница колоссальная, но малоизвестная: чем отличается Майдан от площадиВидео

14:42

Медведев "пригрозил" ядерным оружием двум странам НАТО

14:36

"Безусловно использую": Тина Кароль сделала признание про уколы красоты

14:34

"Рекордное" начисление: украинцев призвали проверить банковские карты

14:26

Новые лица в Минобороны: кто попал в команду Умерова

14:14

Ребенок спал в постели: на Днепропетровщине вражеский дрон убил 12-летнюю девочку

14:09

Ударит летняя температура: когда в Украине резко потеплеет

13:56

Кейт Миддлтон снова дала повод думать о том, что ей стало хуже

13:45

Откуда на самом деле взяли идею "хрущевок": эксперт дал не ожидаемый ответВидео

13:43

Доллар продолжит расти: украинцам сказали, каким будет курс в ближайшие дни

13:36

Кабмин принял решение, сколько украинцы будут платить за электроэнергию в мае

13:21

У Путина разразились заявлением о "планах НАТО по захвату" области в России

Реклама
12:59

Рецепт идеального шашлыка, который тает во рту - маринуется всего часВидео

12:52

Цены ползут вверх: в Украине быстро дорожает базовый продукт

12:46

Лидер рок-группы Хейтспіч рассказал, где служит и как выбирал должность

12:43

Китай предложил путь к миру в Украине: что заявили в Пекине

12:24

План Трампа опасен для Украины, США требуют трех "уступок" – Politico

12:16

ЕС может отделить вступление Молдовы от Украины: кто может получить зеленый свет

12:08

Кошка может говорить к человеку: что означает мяуканье кота, его виды и значениеВидео

12:01

Аурика Ротару раскрыла реальную позицию Софии Ротару и где она находится

12:01

"Это невозможно": Россия отказалась от 30-дневного прекращения огня

11:55

Новая почта изменила тарифы доставки посылок: сколько теперь нужно платить

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять