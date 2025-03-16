Депутатка из Румынии написала Путину: просит "защитить румынов" в Украине

Диану Шошоаке недавно не допустили к выборам президента из-за ее антиконституционных заявлений.

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Диана Шошоаке / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DianaSosoacaOficial

Что сказала Диана Шошоаке:

В Румынии установилась "настоящая диктатура"

Украина "незаконно удерживает" румынские территории

Лидер партии "SOS Romania" Диана Шошоаке, которую не допустили к первому туру выборов президента Румынии, написала письмо российскому президенту Владимиру Путину, в котором заявила, что хочет "вернуть" якобы румынские территории, которые принадлежат Украине. Об этом сообщает Digi24.

Поводом для письма стало решение Центральной избирательной комиссии Румынии во второй раз не допустить ее к выборам президента из-за ее антиконституционных заявлений.

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Шошоаке считает, что на самом деле это связано с ее неоднократными призывами наладить "добрые отношения" с Россией, а в Румынии на самом деле установилась "настоящая диктатура".

"У нас есть румынские территории, незаконно удерживаемые Украиной через несправедливый пакт Риббентропа-Молотова, который был денонсирован, и именно поэтому мы имеем право защищать румынов на тех территориях, которые мы хотим вернуть", - говорится в письме лидера "SOS Romania".

В связи с этим Шошоаке просит Путина "учесть это ее требование" в переговорах, которые проходят по поводу мира в Украине.

Высказывания румынских политиков в адрес Украины - главное:

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями. В частности, в 2023 году Шошоаке подала законопроект, который предлагал разорвать договор о добрососедстве и сотрудничестве Румынии и Украины. Она призвала "присоединить исторические территории", а именно Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный.

В апреле 2024 года Диана Шошоаке, которую подозревают в связях с Кремлем, с трибуны она воскликнула: "Слава Москве!".

Ранее в МИД Украины прокомментировали заявления румынского политика Келина Джорджеску, претендовавшего на пост президента Румынии, который говорил о том, что Украина - "вымышленное государство".

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Кто такая Диана Шошоаке Диана Шошоаке - румынская женщина-политик. Председатель партии "SOS Romania" с 2022 года. Депутат Европейского парламента с 16 июля 2024 года. В прошлом - сенатор Румынии (2020-2024). Родилась 13 ноября 1975 года в Бухаресте. Окончила Румыно-американский университет в Бухаресте, имеет степень магистра права. Румынская пресса относит Шошоаке к ультраправым политикам. Она выступает за выход Румынии из Европейского союза и придерживается антииммиграционной риторики.

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