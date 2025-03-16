Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Депутатка из Румынии написала Путину: просит "защитить румынов" в Украине

Виталий Кирсанов
16 марта 2025, 21:57обновлено 16 марта, 22:47
3473
Диану Шошоаке недавно не допустили к выборам президента из-за ее антиконституционных заявлений.
Диана Шошоаке
Диана Шошоаке / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DianaSosoacaOficial

Что сказала Диана Шошоаке:

  • В Румынии установилась "настоящая диктатура"
  • Украина "незаконно удерживает" румынские территории

Лидер партии "SOS Romania" Диана Шошоаке, которую не допустили к первому туру выборов президента Румынии, написала письмо российскому президенту Владимиру Путину, в котором заявила, что хочет "вернуть" якобы румынские территории, которые принадлежат Украине. Об этом сообщает Digi24.

Поводом для письма стало решение Центральной избирательной комиссии Румынии во второй раз не допустить ее к выборам президента из-за ее антиконституционных заявлений.

видео дня

Шошоаке считает, что на самом деле это связано с ее неоднократными призывами наладить "добрые отношения" с Россией, а в Румынии на самом деле установилась "настоящая диктатура".

"У нас есть румынские территории, незаконно удерживаемые Украиной через несправедливый пакт Риббентропа-Молотова, который был денонсирован, и именно поэтому мы имеем право защищать румынов на тех территориях, которые мы хотим вернуть", - говорится в письме лидера "SOS Romania".

В связи с этим Шошоаке просит Путина "учесть это ее требование" в переговорах, которые проходят по поводу мира в Украине.

Высказывания румынских политиков в адрес Украины - главное:

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями. В частности, в 2023 году Шошоаке подала законопроект, который предлагал разорвать договор о добрососедстве и сотрудничестве Румынии и Украины. Она призвала "присоединить исторические территории", а именно Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный.

В апреле 2024 года Диана Шошоаке, которую подозревают в связях с Кремлем, с трибуны она воскликнула: "Слава Москве!".

Ранее в МИД Украины прокомментировали заявления румынского политика Келина Джорджеску, претендовавшего на пост президента Румынии, который говорил о том, что Украина - "вымышленное государство".

Другие новости:

Кто такая Диана Шошоаке

Диана Шошоаке - румынская женщина-политик. Председатель партии "SOS Romania" с 2022 года. Депутат Европейского парламента с 16 июля 2024 года. В прошлом - сенатор Румынии (2020-2024). Родилась 13 ноября 1975 года в Бухаресте. Окончила Румыно-американский университет в Бухаресте, имеет степень магистра права. Румынская пресса относит Шошоаке к ультраправым политикам. Она выступает за выход Румынии из Европейского союза и придерживается антииммиграционной риторики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал Румыния новости Украины новости Украины и мира новости Румынии
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ после переговоров в Джидде украла еще почти неделю войны – Зеленский

РФ после переговоров в Джидде украла еще почти неделю войны – Зеленский

22:45Украина
Депутатка из Румынии написала Путину: просит "защитить румынов" в Украине

Депутатка из Румынии написала Путину: просит "защитить румынов" в Украине

21:57Мир
Графики отключения света возвращаются: когда будут действовать ограничения 17 марта

Графики отключения света возвращаются: когда будут действовать ограничения 17 марта

21:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 марта: Девам - проблемы, Рыбам нужен совет

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 марта: Девам - проблемы, Рыбам нужен совет

Украина ударила по России новым Нептуном на тысячу км: в Forbes назвали объект

Украина ударила по России новым Нептуном на тысячу км: в Forbes назвали объект

Гороскоп на завтра 17 марта: Близнецам - радость, Львам - неожиданная новость

Гороскоп на завтра 17 марта: Близнецам - радость, Львам - неожиданная новость

Что произошло с Ани Лорак после свадьбы - друг предательницы рассказал правду

Что произошло с Ани Лорак после свадьбы - друг предательницы рассказал правду

ВСУ продвинулись на нескольких направлениях фронта: в ISW раскрыли детали

ВСУ продвинулись на нескольких направлениях фронта: в ISW раскрыли детали

Последние новости

22:45

РФ после переговоров в Джидде украла еще почти неделю войны – Зеленский

21:57

Депутатка из Румынии написала Путину: просит "защитить румынов" в Украине

21:39

Графики отключения света возвращаются: когда будут действовать ограничения 17 марта

21:19

У Трампа прямо сказали, какие территории будут "делить" Украина и РФ

20:54

Чего боятся колорадские жуки - как защитить картофель без химии и пестицидов

Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – ЯковенкоПрекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – Яковенко
20:44

План A и план Б: Рубио раскрыл особенности окончания войны в Украине

19:55

"Ход был запланирован": военный сказал, почему ВСУ не стали биться за Суджу

19:54

Как вывести пятна кофе с ковра: гениальная смесь из 4 ингредиентовВидео

19:51

Чего будет стоить Москве встреча Трампа с Путиныммнение

Реклама
19:39

Влупит 8-градусный мороз и будет сыпать снег: в Украину врывается похолодание

19:30

Миротворцы в Украине и итоги переговоров с РФ: главные новости Украины (дайджест)

19:15

В США требуют территориальных уступок от Украины в обмен на гарантии безопасности

19:05

Почему в окне самолета есть отверстие - раскрываем секрет иллюминаторов

18:49

Тест на IQ: найдите спрятанную зефирку среди тюленей за 5 секунд

18:37

"А мне удобно": Клара Новикова вышла в свет и огорошила своим признанием

18:30

Большинство совершает ошибку: почему уткам нельзя давать хлеб и какие альтернативыВидео

17:55

Настоящая находка: идеальные куриные котлеты с секретным ингредиентомВидео

17:40

Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ: кого назначили на его место

17:35

Украина смирилась с заморозкой нынешней линии фронта – The Independent

17:23

Столкнетесь с бедами и неприятностями: что нельзя делать 17 марта, приметы

Реклама
17:18

Сколько миротворцев страны-союзники направят в Украину: Стармер назвал цифры

17:16

Незаменимый и дешевый: как с пользой использовать уксус в саду

17:09

"Самостоятельно моет": чем занимается таинственная жена Леонтьева на самом деле

16:27

Минфин вновь повысит налоги для ФЛП: когда это произойдет

15:55

Коля Серга получил новую важную должность - детали

15:53

Где разместят миротворцев в Украине: Макрон назвал три города

15:32

У Трампа сделали заявления по итогам переговоров с Путиным и территориямВидео

15:24

Убийство Ганула в Одессе: подозреваемого отправили в СИЗО

15:01

"Угрожает компроматом": Потап заговорил о разводе с Настей Каменских

14:54

Планы Трампа и Путина по войне в Украине: эксперт указал на важный моментВидео

14:53

Большинство водителей удивится: какую тайную функцию скрывает подголовник в машинеВидео

14:52

Сотни килограммов взрывчатки разносят укрепления: эксперт о целях нового Нептуна

13:58

Каковы общие потери россиян с начала 2025 года: Сырский сделал громкое заявление

13:53

Что произошло с Ани Лорак после свадьбы - друг предательницы рассказал правду

13:45

"Свои счеты с "бандеровцами": мрачный прогноз о "мертворожденной" идее перемирияВидео

13:44

Отказ Путина от перемирия: будут ли "страшные последствия" для России от ТрампаВидео

13:25

Будет ли перемирие и к чему готовятся украинцы: в The Times раскрыли детали

13:07

Более двух тысяч целей: Зеленский раскрыл детали удара РФ по 11 областям УкраиныВидео

12:58

"Американский психопат" и Радио Свободамнение

12:44

Прекращение огня в Украине: у Путина рассказали о "сигнале" для Трампа

Реклама
12:39

Новые переговоры с Трампом в Белом доме: известно, будет ли Зеленский в костюмеВидео

12:09

Игнорировать не стоит: водителей призвали касаться авто перед заправкой

12:07

Разгром военной машины Путина уже в 2025 году: назван сценарий для ВСУВидео

12:02

"Я бросила его": Екатерина Усик рассказала о расставании с мужем

11:59

США могут нажать на Кремль в случае отказа РФ от прекращения огня – Сибига

11:58

Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 марта: Рыбам - трудности, Девам - сомнения

11:31

В США заявили о новом раунде переговоров с Россией: о чем договорились

11:09

Чем отличаются дедушки: надо быть остроглазым гением, чтобы ответить за 23 секунды

11:05

В Британии назвали четыре "требования" Путина и сделали заявление

10:57

Китайский гороскоп на завтра 17 марта: Кроликам - стресс, Лошадям - осуждение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять