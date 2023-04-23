Пророссийский румынский политик Диана Шошоаке отличилась новым "перлом".

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Диана Шошоаке попала в очередной скандал / Фото: Facebook/DianaSosoacaOficial, сайт Кремля

В Румынии депутат парламента Диана Шошоаке, которую подозревают в связях с Кремлем, отличилась провокационным заявлением - с трибуны она воскликнула: "Слава Москве!".

Шошоаке была недовольна тем, что повестку дня заседания предоставили несвоевременно, а ссылки на обсуждаемые документы не открывались.

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"У этих документов нет регистрационного номера. Они поступили к нам в 12 часов. Нам только в 12:00 пришло объявление, что в повестке дня будут какие-то темы, а когда мы открываем, посмотрите, что появляется. 404 каталог файлов не найдено. За что будем голосовать?" – возмутилась Шошоаке во время выступления.

В ответ на ее недовольную речь другой депутат посоветовал сменить VPN, потому что он "на московском режиме, и потому не работает", намекнув на связь Шошоаке с Кремлем.

После этого Диана Шошоаке начала кричать о Путине, Москве, Сенате, а в конце сказала "Слава Москве!".

"Учитывая, что ноутбук принадлежит Сенату, а вход осуществляется по WI-FI палаты депутатов, это означает, что эта палата депутатов напрямую связана с Путиным, а VPN – из Москвы. Итак, Сенат обманул. Сенат – путинский. Это путинский ноутбук. С путинским VPN, с путинским WI-FI. Да? Слава Москве!" – заявила Шошоаке.

Диана Шошоаке / скриншот

Диана Шошоаке — что о ней известно

Диана Шошоаке - юрист, основатель партии S.O.S и внефракционный сенатор в парламенте Румынии. Ее не раз критиковали за связи с Россией.

В частности, после полномасштабного вторжения в Украину в марте 2022 года она вместе с еще тремя парламентариями встретилась с послом России в Бухаресте, обсуждая "позицию нейтралитета Румынии" относительно вторжения.

В марте 2023 года Шошоаке подала "проект закона", в котором она призывает разорвать договор о добрососедстве и сотрудничестве с Украиной и аннексировать Северную Буковину, Марамуреш и остров Змеиный. Киев инициирует санкции против политического деятеля.

Также Шошоаке повторила методичку Кремля о том, что Украина якобы является "государством с террористическим уклоном". Причиной таких заявлений стало то, что пророссийского румынского политика внесли в базу "Миротворца".

Отметим, официальный Бухарест поддерживает Украину в борьбе в развязанной РФ большой войну.

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