Диана Шошоаке с удивительной точностью повторила методичку Кремля.

Диана Шошоаке / Facebook/DianaSosoacaOficial

Сенатор из Румынии Диана Шошоаке, которая ранее выдвинула территориальные претензии Украине, сделал новое скандальное заявление в адрес нашей страны и руководства государства.

Она с удивительной точностью повторила методичку Кремля о том, что Украина якобы является "государством с террористическим уклоном", пишет Sinar Sosro.

Причиной стало то, что пророссийского румынского политика внесли в базу "Миротворца".

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"Вы осознаете, насколько Украина презирает Румынию, если позволяет себе "официально угрожать смертью" сенатору Румынии? Чем Румыния поддерживает Украину, "убийством" парламентариев, говорящих правду?", – пишет скандалистка из Румынии.

Она также утверждает, что Румыния должна выступить против "преступного государства" – Украины.

"Украина полностью дисквалифицировала себя, и это момент, когда международная общественность также должна осознать, что Украина не заслуживает оказанной ей поддержки, потому что она является потомком нацистской империи, а Зеленский не может быть кем-то другим, как Гитлером", – истерически добавила Шошоаке.

Чем известна скандальный румынский сенатор

Напомним, ранее Шошоаке подала "проект закона", в котором она призывает разорвать договор о добрососедстве и сотрудничестве с Украиной и аннексировать Северную Буковину, Марамуреш и остров Змеиный.

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал о том, что румынский сенатор Диана Шошоаке подала в парламент "законопроект", в рамках которого она призывает, дескать, "присоединить исторические территории" – Северную Буковину, Герце, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный".

МИД инициирует введение санкций против работающего в рамках пророссийских нарративов сенатора за угрозу национальной безопасности Украины.

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