Армия РФ существенно вклинилась в оборону ВСУ: обозреватель назвал направление

Оккупанты пытаются нарушить устойчивость обороны украинских военных на одном из самых горячих направлений фронта.

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Подкрепление сыграло ключевую роль в продвижении оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 31 ОМБр

Что сообщил Пехньо:

Оккупанты в трех местах подошли к важной трассе

Враг открыл перспективу продвижения на Константиновку или Мирноград

За счет передислокации резервов враг смог вклиниться в оборону ВСУ

Армия страны-агрессора России в трех местах продвинулась к трассе Покровск-Мирноград-Константиновка. Об этом в эфире Фабрики новостей рассказал военный обозреватель Василий Пехньо.

По его словам, такую тактику западные аналитики называют "лепестки". В украинских реалиях действия врага нарушают устойчивость оборонительных рубежей ВСУ на Покровском направлении.

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Покровск / Инфографика: Главред

Командование РФ в течение последних трех недель перебросило дополнительные резервы из Новопавловского на Покровское направление, что и сыграло решающую роль, ведь у украинских защитников оказалось мало резервов для реагирования.

Таким образом перед врагом открылась перспектива движения на Константиновку, Мирноград, или на запад. Согласно карте DeepState, уже видно несколько эпизодов, которые указывают на продвижение противника в сторону Константиновки.

"Куда он (враг - Главред) пойдет? Есть предположение: это будет Константиновка, ведь на этот город можно двигаться по трассе, пролегающей из Донецка, что враг "любезно" и делает", - пояснил Пехньо.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что оккупационная армия страны-агрессора России еще больше приблизилась к городу Покровск, но украинским защитникам удается сдерживать противника.

Накануне военный аналитик Иван Ступак рассказал, что на Покровском направлении командование РФ бросает на штурмы огромное количество оккупантов, чтобы получить хоть какие-то результаты и получить награды к 9 мая.

Ранее в ВСУ рассказали, что враг теряет очень много личного состава в том числе и потому, что наш личный состав, который находится на обороне Покровска, готов к любому наступлению и отражению любых штурмовых действий.

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Кто такой Василий Пехньо? Василий Пехньо - украинский журналист, военный обозреватель, аналитик, разбирающий военные и политические события в Украине.

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