Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп пригласил нового посредника для переговоров между Украиной и РФ - кто им будет

Юрий Берендий
8 мая 2025, 16:13
1326
Президент США выразил намерение привлечь президента Турции к процессу урегулирования войны между Украиной и РФ, отмечают СМИ.
Трамп пригласил нового посредника для переговоров между Украиной и РФ - кто им будет
Трамп пригласил нового посредника для переговоров между Украиной и РФ / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Трамп хочет сделать Эрдогана посредником в переговорах между Украиной и РФ
  • Турция намерена активизировать дипломатические усилия, чтобы сделать "перемирие на 9 мая" - постоянным

Дональд Трамп предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Об этом сообщает издание Hürriyet.

В рамках недавнего телефонного разговора Трамп и Эрдоган обсудили ряд политических вопросов. По словам Трампа, он рассчитывает на привлечение Турции к процессу прекращения войны.

видео дня

Как отмечает издание, Трамп подчеркнул важность роли Анкары в урегулировании конфликта и выразил уверенность в способности Эрдогана наладить диалог между сторонами. В ответ турецкий лидер поддержал инициативу и подтвердил готовность способствовать мирным переговорам.

"Президент Эрдоган является лидером, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским", - отметил источник, близкий к переговорам.

Как сообщает турецкое издание t24, в ближайшее время Анкара намерена активизировать дипломатические усилия, чтобы сделать предложенное Россией перемирие на 8-11 мая постоянным. Ожидается, что Турция возобновит интенсивные переговоры как с Москвой, так и с Киевом, призывая обе стороны вернуться к мирному диалогу.

Кроме того, турецкий МИД направил сигнал о поддержке со стороны США, направленную на уменьшение рисков безопасности в Черном море и сохранение стабильности в регионе.

Трамп пригласил нового посредника для переговоров между Украиной и РФ - кто им будет
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о намерении привлечь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к процессу урегулирования войны между Украиной и Россией. В своей заметке в соцсети Truth Social он отметил, что имел с турецким лидером "очень хороший и продуктивный" телефонный разговор.

Между тем специальный посланник США в Украине, генерал в отставке Кит Келлог подчеркнул, что главным препятствием на пути к миру остается позиция России. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Несмотря на заявленное российским диктатором Владимиром Путиным "перемирие", оккупационные войска продолжают активные боевые действия вдоль всей линии фронта. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, только с полуночи до полудня российские силы 734 раза нарушили режим прекращения огня и совершили 63 штурмовые атаки, 23 из которых на тот момент еще продолжались.

Другие новости:

Кто такой Реджеп Тайип Эрдоган?

Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия.

Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп мирное урегулирование Реджеп Тайип Эрдоган Трамп новости мирные переговоры
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Гривна резко упала по отношению к доллару: появился свежий курс валют на 9 мая

Гривна резко упала по отношению к доллару: появился свежий курс валют на 9 мая

17:11Экономика
Расстрелял людей и убежал: подробности стрельбы под Киевом

Расстрелял людей и убежал: подробности стрельбы под Киевом

16:55Украина
Ратификация соглашения с США о недрах: в Раде сказали, каким будет следующий шаг

Ратификация соглашения с США о недрах: в Раде сказали, каким будет следующий шаг

16:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Мне тяжело": 73-летняя Аллегрова совсем сдала и не в силах выйти на сцену

"Мне тяжело": 73-летняя Аллегрова совсем сдала и не в силах выйти на сцену

Когда появилось название Украина и украинская нация - неожиданное открытие историков

Когда появилось название Украина и украинская нация - неожиданное открытие историков

Насыпало два сантиметра снега и ударил мороз: где в Украине бушует непогода

Насыпало два сантиметра снега и ударил мороз: где в Украине бушует непогода

Украину накроет снег и мороз: синоптики назвали регионы

Украину накроет снег и мороз: синоптики назвали регионы

"Ты следующая": Барак Обама жестко подшутил над своей женой о смерти

"Ты следующая": Барак Обама жестко подшутил над своей женой о смерти

Последние новости

17:20

Советский космический корабль может упасть на Землю: есть ли Украина в зоне риска

17:19

Тихие "убийцы" роз: как отличить дикие побеги от базальных и спасти кустВидео

17:11

Гривна резко упала по отношению к доллару: появился свежий курс валют на 9 мая

17:10

Кто реально победил нацизм и почему роль россиян наименьшая - неожиданное открытиеВидео

16:55

Расстрелял людей и убежал: подробности стрельбы под КиевомВидео

Война в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - МорозовВойна в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - Морозов
16:30

Ратификация соглашения с США о недрах: в Раде сказали, каким будет следующий шаг

16:24

Цена взлетит на 25%: в Украине из-за дефицита подорожает ряд популярных продуктов

16:23

Россияне в истерике: Гузеева сбежала из России

16:19

Весенний праздник Николая Чудотворца: что сделать, чтобы началась "белая полоса"

Реклама
16:13

Трамп пригласил нового посредника для переговоров между Украиной и РФ - кто им будет

16:13

Как за 10 дней вырастить микрозелень: садовод поделился необычным способомВидео

16:04

Барбекю или шашлыки могут обернуться проблемами: врач предупредила об опасности

15:47

Будет одним из самых тяжелых за всю войну: когда РФ начнет наступление на фронте

15:33

"Воздушная тревога, выстрелы вокруг": раскрыт сценарий удара по Москве 9 мая

15:31

Что будет с ценами на яйца в мае: аналитик удивил прогнозом

15:28

Путин остался без ПВО накануне парада, Москва почти неприкрыта - Жданов

15:11

Не просто нежность: почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяевВидео

15:06

Жених Никитюк показал ведущую без макияжа и раскрыл секрет их знакомства

14:47

Цены на аренду квартир резко упали в 2 областях: сколько украинцам придется платить

14:45

Часть Украины может остаться без газа - в чем причина

Реклама
14:32

Историческое решение: Рада утвердила соглашение о недрах между США и Украиной

14:27

Враг притих: в ВСУ рассказали о разгроме РФ на одном из ключевых направлений

14:08

Жена Григория Решетника попала в больницу - что случилось

14:00

Гороскоп на завтра 9 мая: Овнам - сумасшедший день, Девам - большая прибыль

14:00

Сорвет ли Украина Путину парад 9 мая: Жданов – об ударах по Москве и угрозе "Орешника" для Киева

13:52

Результаты утренних выборов Папы Римского: какой дым поднялся над Ватиканом

13:51

Соблюдает ли РФ режим тишины: Сибига сделал жесткое заявление о "перемирии"

13:41

"Мой бывший": Каменских публично обратилась к Потапу и сделала громкое заявление

13:27

Парад Путина не спасет: Морозов назвал три главных фактора провала Кремля

13:14

Почему перемирие между Украиной и РФ невозможно: ISW назвали главное препятствие

13:10

Два вида популярных фруктов могут исчезнуть с прилавков: какая причина

12:45

Слышали все, но ответ знают единицы: откуда появляется шум моря в ракушке

12:40

Хэппи-энд с сюрпризом: Козловский после "Пина колады" обратился со сцены к Кондратюку

12:28

Путин обвинил еще две страны в войне в Украине и получил резкий ответ

12:24

В российском Татарстане масштабный пожар на заводе КамАЗ - что известноВидео

12:23

Удар по Киеву Орешником: что не так с планом Путина

12:07

Мокрый снег, заморозки и дождь: украинцам назвали дату опасной погоды

11:58

"Заводить с ним ребёнка": молодая певица заговорила о романе с Киркоровым

11:47

Испугался украинских дронов и выстрелил: в Крыму умер полковник МВД РФ

11:36

Насыпало два сантиметра снега и ударил мороз: где в Украине бушует непогода

Реклама
11:25

Принц Гарри попал в черный список: источники раскрыли правду

11:23

Подорожают ли овощи и фрукты в Украине: стало известно, как изменятся цены

11:03

Китайский гороскоп на завтра 9 мая: Петухам - скандалы, Драконам - разочарования

11:01

В ВСУ прокомментировали идею создания демилитаризованной зоны между Украиной и РФ

10:59

Киев провел переговоры с Уиткоффом и Келогом о 30-дневном перемирии: что известно

10:45

Под видом "перемирия": Братчук сказал, к чему готовятся россияне на фронте

10:16

Почему украинский ранний картофель в 3-4 раза дороже импортного: эксперты объяснили

10:09

Разминировал русские бомбы под Изюмом: в Украине погиб экс-солдат армии Британии

09:49

ВСУ провели масштабную операцию: удалось отбросить врага подальше от Харькова

09:46

Карта Deep State онлайн за 8 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять