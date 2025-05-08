Трамп пригласил нового посредника для переговоров между Украиной и РФ - кто им будет

Президент США выразил намерение привлечь президента Турции к процессу урегулирования войны между Украиной и РФ, отмечают СМИ.

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Трамп пригласил нового посредника для переговоров между Украиной и РФ / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, УНИАН

О чем говорится в материале:

Трамп хочет сделать Эрдогана посредником в переговорах между Украиной и РФ

Турция намерена активизировать дипломатические усилия, чтобы сделать "перемирие на 9 мая" - постоянным

Дональд Трамп предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Об этом сообщает издание Hürriyet.

В рамках недавнего телефонного разговора Трамп и Эрдоган обсудили ряд политических вопросов. По словам Трампа, он рассчитывает на привлечение Турции к процессу прекращения войны.

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Как отмечает издание, Трамп подчеркнул важность роли Анкары в урегулировании конфликта и выразил уверенность в способности Эрдогана наладить диалог между сторонами. В ответ турецкий лидер поддержал инициативу и подтвердил готовность способствовать мирным переговорам.

"Президент Эрдоган является лидером, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским", - отметил источник, близкий к переговорам.

Как сообщает турецкое издание t24, в ближайшее время Анкара намерена активизировать дипломатические усилия, чтобы сделать предложенное Россией перемирие на 8-11 мая постоянным. Ожидается, что Турция возобновит интенсивные переговоры как с Москвой, так и с Киевом, призывая обе стороны вернуться к мирному диалогу.

Кроме того, турецкий МИД направил сигнал о поддержке со стороны США, направленную на уменьшение рисков безопасности в Черном море и сохранение стабильности в регионе.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о намерении привлечь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к процессу урегулирования войны между Украиной и Россией. В своей заметке в соцсети Truth Social он отметил, что имел с турецким лидером "очень хороший и продуктивный" телефонный разговор.

Между тем специальный посланник США в Украине, генерал в отставке Кит Келлог подчеркнул, что главным препятствием на пути к миру остается позиция России. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Несмотря на заявленное российским диктатором Владимиром Путиным "перемирие", оккупационные войска продолжают активные боевые действия вдоль всей линии фронта. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, только с полуночи до полудня российские силы 734 раза нарушили режим прекращения огня и совершили 63 штурмовые атаки, 23 из которых на тот момент еще продолжались.

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Кто такой Реджеп Тайип Эрдоган? Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия. Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

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