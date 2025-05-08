Соблюдает ли РФ режим тишины: Сибига сделал жесткое заявление о "перемирии"

Ворот продолжает атаковать позиции украинских бойцов на фронте.

https://glavred.info/war/soblyudaet-li-rf-rezhim-tishiny-sibiga-sdelal-zhestkoe-zayavlenie-o-peremirii-10662836.html Ссылка скопирована

Враг не соблюдает режим тишины / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Ключевые тезисы:

Путинское "парадное прекращение огня" оказалось фарсом

Россияне продолжают наступать по всей линии фронта

Украина готова к как минимум 30-дневному полному прекращению огня

Несмотря на объявленное "перемирие" Владимиром Путиным, оккупанты продолжают атаковать по всей линии фронта. Только с полуночи до полудня РФ 734 раза нарушила режим прекращения огня и провела 63 штурмовые операции, 23 из которых до сих пор продолжаются. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Я только что разговаривал с военным командованием Украины, которое предоставило информацию о ситуации на передовой. Как и ожидалось, путинское "парадное прекращение огня" оказывается фарсом. Согласно нашим военным данным, несмотря на заявления Путина, российские войска продолжают наступать по всей линии фронта", - уточнил Сибига. видео дня

По его словам, противник уже 586 раз обстрелял позиции украинских бойцов, 464 из которых с применением тяжелого вооружения.

Также россияне 176 раз ударили FPV-дронами и совершили 10 авиаударов с применением 16 управляемых авиационных бомб.

"Мы адекватно реагируем на все обстрелы и делимся всей информацией о нарушении Россией режима прекращения огня с Соединенными Штатами, ЕС и европейскими партнерами, всеми другими государствами и международными организациями. Мы не позволим Путину никого обмануть, когда он даже не придерживается собственного слова", - написал Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Украина готова к как минимум 30-дневному полному прекращению огня.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также подтвердил информацию о том, что российское "перемирие" до сих пор не заработало на фронте, захватчики продолжают проводить атаки.

"За перемирие хотят выдать только отсутствие "Шахедов" в небе, но перемирие - это когда никто из них не стреляет, не продолжаются их штурмовые действия, как сейчас, и умолкает вся арта", - подчеркнул Коваленко.

Перемирие до 9 мая - последние новости

Напомним, военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что несмотря на обещания Кремля прекратить огонь ко Дню победы 9 мая, уже в течение первых семи минут "перемирия" российская армия несколько раз ударила реактивными системами залпового огня по прифронтовым районам и линиям боевого соприкосновения.

Как сообщал Главред, по словам спикера Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, захватчики не соблюдают режим тишины на фронте, в частности на юге. Кроме того, страна-агрессор Россия пользуется так называемым "перемирием", чтобы подтянуть резервы и подготовиться к наступательным действиям.

Недавно росСМИ со ссылкой на собственные источники писали, что Путин якобы поручил Минобороны определить цели в Киеве для удара "Орешником" в ответ на атаки ВСУ в День победы.

Читайте также:

Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред