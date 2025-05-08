Соблюдает ли РФ режим тишины: Сибига сделал жесткое заявление о "перемирии"

Ключевые тезисы:
- Путинское "парадное прекращение огня" оказалось фарсом
- Россияне продолжают наступать по всей линии фронта
- Украина готова к как минимум 30-дневному полному прекращению огня
Несмотря на объявленное "перемирие" Владимиром Путиным, оккупанты продолжают атаковать по всей линии фронта. Только с полуночи до полудня РФ 734 раза нарушила режим прекращения огня и провела 63 штурмовые операции, 23 из которых до сих пор продолжаются. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.
"Я только что разговаривал с военным командованием Украины, которое предоставило информацию о ситуации на передовой. Как и ожидалось, путинское "парадное прекращение огня" оказывается фарсом. Согласно нашим военным данным, несмотря на заявления Путина, российские войска продолжают наступать по всей линии фронта", - уточнил Сибига.видео дня
По его словам, противник уже 586 раз обстрелял позиции украинских бойцов, 464 из которых с применением тяжелого вооружения.
Также россияне 176 раз ударили FPV-дронами и совершили 10 авиаударов с применением 16 управляемых авиационных бомб.
"Мы адекватно реагируем на все обстрелы и делимся всей информацией о нарушении Россией режима прекращения огня с Соединенными Штатами, ЕС и европейскими партнерами, всеми другими государствами и международными организациями. Мы не позволим Путину никого обмануть, когда он даже не придерживается собственного слова", - написал Сибига.
Глава МИД подчеркнул, что Украина готова к как минимум 30-дневному полному прекращению огня.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также подтвердил информацию о том, что российское "перемирие" до сих пор не заработало на фронте, захватчики продолжают проводить атаки.
"За перемирие хотят выдать только отсутствие "Шахедов" в небе, но перемирие - это когда никто из них не стреляет, не продолжаются их штурмовые действия, как сейчас, и умолкает вся арта", - подчеркнул Коваленко.
Перемирие до 9 мая - последние новости
Напомним, военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что несмотря на обещания Кремля прекратить огонь ко Дню победы 9 мая, уже в течение первых семи минут "перемирия" российская армия несколько раз ударила реактивными системами залпового огня по прифронтовым районам и линиям боевого соприкосновения.
Как сообщал Главред, по словам спикера Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, захватчики не соблюдают режим тишины на фронте, в частности на юге. Кроме того, страна-агрессор Россия пользуется так называемым "перемирием", чтобы подтянуть резервы и подготовиться к наступательным действиям.
Недавно росСМИ со ссылкой на собственные источники писали, что Путин якобы поручил Минобороны определить цели в Киеве для удара "Орешником" в ответ на атаки ВСУ в День победы.
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Кто такой Андрей Сибига?
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
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