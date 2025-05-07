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Перемирия может не быть: Путин хочет найти цели в Киеве для удара "Орешником" - СМИ

Мария Николишин
7 мая 2025, 11:12обновлено 7 мая, 12:45
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У пропагандистов паника из-за возможных ударов ВСУ по Москве.
Перемирия может не быть: Путин хочет найти цели в Киеве для удара 'Орешником' - СМИ
Путин пригрозил "Орешником" / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, скриншот из видео

Кратко:

  • В Москве боятся провокаций ВСУ во время парада
  • Путин ищет цели для удара "Орешником"
  • Угрозы "Орешником" имеют очень простой месседж

Российский диктатор Владимир Путин поручил Минобороны определить цели в Киеве для удара "Орешником" в ответ на атаки ВСУ в "День победы". Об этом сообщает российский телеграм-канал Mash.

Пропагандисты утверждают, что по данным их источников, ВСУ в Москве якобы готовят "провокации, серьезнее ударов дронами". Отмечается, что ответ на них будет серьезным и, вероятно, непосредственно коснется Киева.

видео дня

"Как стало известно Mash, Владимир Путин дал указание МО РФ определить цели в Киеве для удара "Орешником". Похоже, перемирия не будет", - говорится в сообщении.

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что угрозы "Орешником" могут указывать на то, что в Кремле боятся ударов ВСУ.

"Путин забыл уточнить, что второй пуск "Орешника" вообще был неудачный - он банально не полетел. А вообще, все эти страшилки про "Орешник" означают очень простой месседж: не бейте по Москве, мы боимся, у нас есть "Орешник"", - подчеркнул он.

Перемирие на 9 мая - что известно

Как сообщал Главред, 28 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы" (9 мая). Российские войска должны прекратить все боевые действия на несколько дней.

В разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании отмечается, что анонсированное Путиным трехдневное "перемирие" во время празднования 9 мая имеет пропагандистский характер. Оно является попыткой России показать свою якобы открытость к переговорам, ограничить Украину в возможности осуществлять дальнобойные удары и при этом сохранить свои позиции на фронте.

Кроме того, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае, если "взаимности со стороны Киева не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов, то сразу же будет адекватный ответ".

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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Владимир Путин война России и Украины Андрей Коваленко Ракета Орешник
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