Перемирия может не быть: Путин хочет найти цели в Киеве для удара 'Орешником' - СМИ

У пропагандистов паника из-за возможных ударов ВСУ по Москве.

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Путин пригрозил "Орешником" / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, скриншот из видео

Кратко:

В Москве боятся провокаций ВСУ во время парада

Путин ищет цели для удара "Орешником"

Угрозы "Орешником" имеют очень простой месседж

Российский диктатор Владимир Путин поручил Минобороны определить цели в Киеве для удара "Орешником" в ответ на атаки ВСУ в "День победы". Об этом сообщает российский телеграм-канал Mash.

Пропагандисты утверждают, что по данным их источников, ВСУ в Москве якобы готовят "провокации, серьезнее ударов дронами". Отмечается, что ответ на них будет серьезным и, вероятно, непосредственно коснется Киева.

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"Как стало известно Mash, Владимир Путин дал указание МО РФ определить цели в Киеве для удара "Орешником". Похоже, перемирия не будет", - говорится в сообщении.

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что угрозы "Орешником" могут указывать на то, что в Кремле боятся ударов ВСУ.

"Путин забыл уточнить, что второй пуск "Орешника" вообще был неудачный - он банально не полетел. А вообще, все эти страшилки про "Орешник" означают очень простой месседж: не бейте по Москве, мы боимся, у нас есть "Орешник"", - подчеркнул он.

Перемирие на 9 мая - что известно

Как сообщал Главред, 28 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы" (9 мая). Российские войска должны прекратить все боевые действия на несколько дней.

В разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании отмечается, что анонсированное Путиным трехдневное "перемирие" во время празднования 9 мая имеет пропагандистский характер. Оно является попыткой России показать свою якобы открытость к переговорам, ограничить Украину в возможности осуществлять дальнобойные удары и при этом сохранить свои позиции на фронте.

Кроме того, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае, если "взаимности со стороны Киева не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов, то сразу же будет адекватный ответ".

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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