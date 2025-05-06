Трамп сказал, что Путин склоняется к миру - озвучен 'интересный' аргумент

Трамп сказал, что Украина и Россия готовы договариваться о мире.

https://glavred.info/war/tramp-skazal-chto-putin-sklonyaetsya-k-miru-ozvuchen-interesnyy-argument-10662122.html Ссылка скопирована

Трамп о "стремлении" РФ к миру / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главное из заявления президента США:

РФ хочет договориться о мире из-за падения цен на нефть

Потери обеих сторон составляют 5 тысяч человек в неделю

Страна-агрессор Россия хочет договориться о мире с Украиной из-за резкого падения цен на нефть. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

"Я думаю, что Россия учитывая цену на нефть, которая сейчас упала... Я считаю, что у нас есть все шансы договориться. Они хотят договориться. Украина хочет договориться", - сказал он. видео дня

Президент США также упомянул о потерях обеих сторон, назвав цифру 5 тысяч человек в неделю, "не считая людей, которые погибают, когда ракеты попадают в районы, где их не должно быть".

"Это очень страшная вещь. И я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет", - добавил он.

Кроме того, Трамп снова подчеркнул, мол, если бы не стал президентом, то "никто бы не разбирался" с ситуацией, сложившейся между Украиной и Россией.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Польши Анджей Дуда обратился к главе Белого дома Дональду Трампу с призывом усилить экономическое давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины.

Комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что, если президент США Дональд Трамп не убедит российского диктатора Владимира Путина заключить мир, то ЕС мог бы "очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира". А именно - значительно увеличить военную поддержку Украины.

В то же время, издание Bloomberg сообщало, что команда президента США подготовила для Дональда Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию, чтобы принудить ее к мирным переговорам.

Читайте также:

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред