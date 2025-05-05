В ЕС придумали способ приблизить мир: о чем идет речь

Главные тезисы:
- США и ЕС ежегодно выделяют около 40 млрд евро на военную помощь Украине
- Эти средства можно использовать эффективнее
- Кубилюс предлагает инвестировать в закупку вооружения у украинских производителей
Комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что, если президент США Дональд Трамп не убедит российского диктатора Владимира Путина заключить мир, то ЕС мог бы "очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира". А именно — значительно увеличить военную поддержку Украины.
По его словам, до сих пор ЕС и США предоставляли Украине около 40 млрд евро в год военной помощи.
"Но мы можем потратить ту же сумму на закупку современного оружия в Украине, которое будет стоить примерно вдвое меньше, чем то, что производится в ЕС или США. Это фактически удвоит объем оружия, которое Украина получает за те же 40 млрд евро", - написал Кубилюс в соцсети Х.
Таким образом, реальная стоимость нашей поддержки вырастет до 80 млрд евро.
"Новые кредиты SAFE, поддержанные ЕС, предоставляют государствам-членам именно такую возможность: использовать кредиты для увеличения военной поддержки Украины. Вот как формула "Мир через силу" может действительно работать на практике. Кредиты означают силу для Украины", - добавил Кубилюс.
Военная помощь Украине - последние новости
Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов.
Ранее Великобритания и Норвегия объявят о совместном пакете военной помощи, в рамках которого помогут профинансировать поставку сотен тысяч беспилотников в Украину.
Франция объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма - 2 миллиарда евро.
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