Впервые с момента возвращения Трампа: в США одобрили продажу оружия Украине

Издание пишет, что США нужны рычаги влияния как на Киев, так и на Москву.

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В США одобрили продажу оружия Украине / коллаж: Главред, фото: defense.gov, Офис президента

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В США хотят дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину

Речь идет о продаже оружия Украине на сумму 50 миллионов долларов

Военная помощь США Украине будет продолжаться

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что это произошло впервые с момента возвращения Трампа в Белый дом, ведь до сих пор в администрации США считали приоритетом прекратить войну в Украине дипломатическим путем, а не военной поддержкой.

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"Все прямые коммерческие продажи (DCS) работают тихо, о них не объявляют публично, как о продаже военной техники за границу. Новость здесь в том, что (продажа оружия США, - ред.) продолжается, несмотря на все прогнозы, что Трамп полностью отрежет Украину", - сказал аналитик по вопросам безопасности исследовательской группы Tochnyi.

Известно, что информация о разрешении на продажу оружия Украине на сумму 50 миллионов долларов была подана в Конгресс в соответствии с Законом о контроле за экспортом вооружения, который предоставляет президенту США полномочия контролировать импорт и экспорт оборонных товаров и услуг.

Официальное сообщение поступило в Конгресс от Управления законодательных дел Государственного департамента США.

Издание также добавляет, что военная помощь США Украине будет продолжаться независимо от того, идет ли речь о продлении предыдущих пакетов помощи, или использование президентского механизма экстренной передачи оружия.

"Администрация Трампа неоднократно заявляла о своем стремлении к длительному прекращению огня в Украине. Для достижения этой цели США нужны рычаги влияния как на Киев, так и на Москву", - сказал исследователь оборонной политики и политики безопасности в некоммерческой, непартийной исследовательской организации Rand Corporation Майкл Сесире.

Помощь США / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине - что известно

Как сообщал Главред, издание The New York Times писало, что в Белом доме и Конгрессе США не ведутся серьезные дискуссии относительно дальнейшей поддержки Украины, несмотря на то, что предыдущий пакет помощи, который был подписан еще Джо Байденом, уже завершается.

11 апреля на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-27"), которое созвали Великобритания и Германия, участники коалиции обязались выделить более 21 миллиарда евро на военную помощь для украинских защитников.

Кроме того, 26 марта Франция объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма - 2 миллиарда евро.

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Что такое Kyiv Post? KyivPost - старейшая украинская англоязычная еженедельная газета. Американец Джед Санден основал ее 18 октября 1995 года в Киеве, а позже создал KP Media для своих холдингов. Газета, которая вышла в Интернете в 2002 году, направлена на украинских и иностранных читателей, которые интересуются общим вопросами в политической, деловой и развлекательной сферах, пишет Википедия.

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