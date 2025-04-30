Москва намекнула на компромисс: Кремль готов обсудить присутствие США на ЗАЭС

Лихачев сообщил, что Россия может согласиться на переговоры с США по управлению захваченной станцией.

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Росатом заговорил об участии США на ЗАЭС / Колаж: Главред, фото: Главред

Вкратце:

Россия заявила о готовности к диалогу с США по ЗАЭС

США предлагали отдать управление станцией под американский контроль

Москва заявила, что официальных предложений не получала

Россия готова к обсуждению возможного присутствия представителей США на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в контексте урегулирования войны против Украины. Об этом заявил глава государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев, сообщает российское агентство "Интерфакс" в среду, 30 апреля.

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"В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной", - сказал Лихачев.

По информации агентства, во время переговоров в Париже 17 апреля США предлагали возвращение контроля над ЗАЭС Украине путем передачи управления станцией американской стороне. При этом распределение электроэнергии должно было бы осуществляться между обеими сторонами.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы не получала никаких официальных предложений от США по ЗАЭС или совместному управлению станцией.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

"Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации "Росатом", под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно находится на площадке и осуществляет мониторинг", - сказал Лавров.

Запорожская АЭС - новости

Как писал Главред со ссылкой на The Wall Street Journal, судьба Запорожской АЭС может измениться. По такому сценарию, по плану президентом США Дональда Трампа, ЗАЭС будет поставлять электроэнергию и на украинскую, и на оккупированную территорию.

Кроме этого, пресс-служба российского МИД заявила в марте, что Запорожская атомная электростанция якобы является "российским ядерным объектом". Отвечая на вопрос о деоккупации, там заявили, что Кремль не передаст ЗАЭС ни одному другому государству.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МАГАТЭ не согласится на эксплуатацию Запорожской АЭС вне украинской энергосистемы, несмотря на попытки России добиться обратного. Он отметил, что станция является украинской и Украина не позволит ее эксплуатацию оккупантами.

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Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС во время вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов во время боевых действий 3-4 марта 2022 года. В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения. В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

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