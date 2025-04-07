Украина сможет перезапустить ЗАЭС только после разминирования и демилитаризации: подробности

Энергоатом готовит условия для восстановления Запорожской АЭС после деоккупации.

https://glavred.info/war/ukrajina-zmozhe-perezapustiti-zaes-lishe-pislya-rozminuvannya-ta-demilitarizaciji-podrobici-10653857.html Ссылка скопирована

Украина сможет полностью восстановить ЗАЭС только через два года после деоккупации / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко о главном:

Восстановление станции займет до 2 лет после деоккупации

Для запуска нужна вода и 27 программ безопасности

Возвращение крупнейшей атомной электростанции Европы - дело не одного дня. На полноценное восстановление Запорожской АЭС после деоккупации Украине понадобится минимум два года. Об этом предупредил глава "Энергоатома" Петр Котин.

видео дня

"Перезапуск оккупированной Запорожской атомной электростанции под контролем России будет опасным. А Украине понадобится до двух лет в мирное время в случае восстановления контроля над станцией", - подчеркнул он.

Станция, которую в марте 2022 года захватили россияне, до сих пор остается на передовой войны. Огромный ядерный объект превратили в военную базу. Рядом - бои, внутри - вероятное наличие взрывчатки и вооружения.

Едва ли не ежедневно растет риск трагедии, которую уже не сможет остановить ни один регламент. И хотя украинская сторона готова вернуть станцию к жизни, прежде всего, ее надо освободить от войск, разминировать и вернуть под гражданский, безопасный контроль.

"Энергоатом готов перезапустить станцию, но для этого необходимо вывести российские войска, разминировать и демилитаризовать площадку", - заявил Котин.

Но это только начало. Шесть реакторов можно будет ввести в эксплуатацию только после завершения 27 программ по безопасности, включая испытания ядерного топлива, которое уже превысило проектный срок пребывания в реакторах.

ЗАЭС Инфографика / Инфографика: Главред

Сейчас питание ЗАЭС поддерживается только двумя линиями - украинской 750 кВ и резервной 330 кВ. Это минимум, который удерживает станцию в холодном состоянии.

Также сообщается, что на станции катастрофически не хватает воды для охлаждения. После подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года доступ к водам Днепра был фактически уничтожен. Без новой насосной станции возвращение ЗАЭС к жизни - лишь мечта.

Запорожская АЭС - последние новости

Как сообщал Главред, советник руководителя ОПУ Сергей Лещенко заявил, что соглашение между Украиной и США пока остаются в редакции, одобренной правительством 26 февраля. Он отметил, что Украина готова обсуждать возможность интеграции Запорожской АЭС в украинский и европейский энергетический рынок, если США заинтересованы в этом.

Ранее в Министерстве иностранных дел осудили нарушение рядом сотрудников МАГАТЭ суверенитета и территориальной целостности Украины, когда ротация отдельных сотрудников на Запорожской АЭС состоялась впервые без согласования с Украиной.

Кроме этого, ранее Зеленский заявил, что без участия Украины невозможна эффективная работа ЗАЭС. Президент добавил, что в будущем Украина планирует продолжать производство электроэнергии на своих атомных станциях и поставлять ее в Европу.

Читайте также:

Что такое Энергоатом Компания является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков (13 энергоблоков типа ВВЭР-1000 и два - ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт (ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Александровской ГЭС (25 МВт), 3 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС (453 МВт) (гидроагрегат № 3 в 2022 году был присоединен к энергосистеме). ГП "НАЭК "Энергоатом" обеспечивает более 55% потребности Украины в электроэнергии. Украина занимает седьмое место в мире и второе в Европе по показателю установленной мощности АЭС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред