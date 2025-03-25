РФ цинично присвоила себе Запорожскую АЭС и назвала 'российским ядерным объектом'

Россия отрицает возможность совместной эксплуатации ЗАЭС с другим государством.

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В РФ отвергают возможность возвращения ЗАЭС Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред, Энергоатом

Кратко:

МИД РФ заявил, что Запорожская АЭС якобы является "российским ядерным объектом"

Россия отвергает возможность передачи ЗАЭС Украине, а также совместной эксплуатации с другими государствами

Запорожская атомная электростанция, которую оккупировала РФ, якобы является "российским ядерным объектом". Кремль не передаст ЗАЭС ни одному другому государству. Об этом заявила пресс-служба российского МИД, пишет ТАСС.

После сообщений о возможной передаче ЗАЭС Украине или под совместный контроль, в ведомстве РФ сделали заявление, в котором утверждают, что станция является "российским ядерным объектом". Российские дипломаты обосновывают это тем, что после незаконно проведенного "референдума" на оккупированных территориях, в состав России якобы вошли Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области. Это, по их мнению, подтверждает принадлежность ЗАЭС к России, несмотря на нарушение международного права.

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"Возвращение станции в российскую атомную отрасль - давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или любой другой стране невозможны", - заявили в МИД РФ.

В России также отрицают возможность совместной эксплуатации ЗАЭС с другим государством, аргументируя это тем, что тогда якобы "невозможно должным образом обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность". В то же время в РФ заявили, что "тесное сотрудничество разведок стран НАТО с Украиной, которые имеют значительный диверсионный потенциал, делает невозможным даже временный допуск представителей этих государств на ЗАЭС".

Несмотря на то, что Россия постоянно игнорирует международное право, в своем заявлении МИД РФ снова апеллировал к нему, заявив, что ответственность за обеспечение ядерной безопасности на территории государства несет именно это государство.

"В случае с ЗАЭС - это Российская Федерация, и никак иначе", - подытожили в ведомстве, продолжая свою абсурдную тираду.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

Запорожская АЭС - последние новости

Как сообщал Главред, советник руководителя ОПУ Сергей Лещенко заявил, что соглашение между Украиной и США пока остаются в редакции, одобренной правительством 26 февраля. Он отметил, что Украина готова обсуждать возможность интеграции Запорожской АЭС в украинский и европейский энергетический рынок, если США заинтересованы в этом.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МАГАТЭ не согласится на эксплуатацию Запорожской АЭС вне украинской энергосистемы, несмотря на попытки России добиться обратного. Он подчеркнул, что станция является украинской и Украина не позволит ее эксплуатацию оккупантами.

Кроме этого, ранее Зеленский заявил, что без участия Украины невозможна эффективная работа ЗАЭС. Президент добавил, что в будущем Украина планирует продолжать производство электроэнергии на своих атомных станциях и поставлять ее в Европу.

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Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС во время вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов во время боевых действий 3-4 марта 2022 года. В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС.

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