Могут взять под контроль: в США сделали неожиданное заявление об украинских АЭС

Такой шаг якобы должен способствовать завершению войны.

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Контроль над украинскими АЭС / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Главное из заявления министра энергетики США:

США могут взять под контроль украинскую атомную энергетику

Это не обязательно требует физического присутствия американских специалистов

США могут взять под свое управление украинские АЭС, чтобы способствовать завершению войны. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала Fox News.

В частности, отвечая на вопрос о контроле над украинской атомной энергетикой, Райт сказал, что это могут сделать США.

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"Нет проблем, мы можем это сделать", - говорится в заявлении.

По его словам, это не обязательно требует физического присутствия американских специалистов на территории Украины, но вопрос внешней политики остается в компетенции президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио.

"Я знаю, что они работают не покладая рук", - добавил он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что что Украина не может завершить войну с Россией за контактной линией, ведь в некоторых местах она разделяет населенные пункты.

Государственный секретарь США Марко Рубио завил, что существует план "А" и план "Б" по завершению войны России против Украины. По его словам, никто не говорит, что закончить российско-украинскую войну будет легко.

В то же время, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор Россия значительно уступает США и КНР как в ресурсах, так и в политическом, а также в репутационном влиянии, поэтому Кремль постоянно конфликтует с Вашингтоном, чтобы сохранять иллюзию равноправного игрока.

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Что такое Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

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