Могут взять под контроль: в США сделали неожиданное заявление об украинских АЭС

Главное из заявления министра энергетики США:
- США могут взять под контроль украинскую атомную энергетику
- Это не обязательно требует физического присутствия американских специалистов
США могут взять под свое управление украинские АЭС, чтобы способствовать завершению войны. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала Fox News.
В частности, отвечая на вопрос о контроле над украинской атомной энергетикой, Райт сказал, что это могут сделать США.
"Нет проблем, мы можем это сделать", - говорится в заявлении.
По его словам, это не обязательно требует физического присутствия американских специалистов на территории Украины, но вопрос внешней политики остается в компетенции президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио.
"Я знаю, что они работают не покладая рук", - добавил он.
Война в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что что Украина не может завершить войну с Россией за контактной линией, ведь в некоторых местах она разделяет населенные пункты.
Государственный секретарь США Марко Рубио завил, что существует план "А" и план "Б" по завершению войны России против Украины. По его словам, никто не говорит, что закончить российско-украинскую войну будет легко.
В то же время, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор Россия значительно уступает США и КНР как в ресурсах, так и в политическом, а также в репутационном влиянии, поэтому Кремль постоянно конфликтует с Вашингтоном, чтобы сохранять иллюзию равноправного игрока.
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Что такое Fox News?
Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.
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