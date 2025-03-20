"Никто не вернется": Зеленский предупредил об опасном сценарии окончания войны

Владимир Зеленский рассказал о своих переговорах с американским лидером Дональдом Трампом.

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Владимир Зеленский прокомментировал варианты завершения войны / коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, ОПУ

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На сегодня идет речь лишь о частичном прекращении огня

Украина не может завершить войну с Россией по контактной линии

Вариант Берлинской стены для Украины неприемлем

На сегодня можно говорить о переговорах лишь о частичном прекращении огня, заявил президент Владимир Зеленский в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

"Был сегодня у нас достаточно длинный разговор с президентом Трампом, и, честно говоря, если бы не было запланированных других дел, я думаю, что разговор был бы еще длиннее. Я считаю, что он был. Настроение было правильное, достаточно детализированное. Мы проговорили о наших следующих шагах, требования по частичному прекращению огня", - цитирует его РБК-Украина.

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Глава государства подчеркнул, что Украина не может завершить войну с Россией по контактной линии, ведь в некоторых местах она разделяет населенные пункты.

Он пояснил, что вопрос территорий будет самым сложным в контексте мирного процесса и заверил, что украинские дипломаты будут максимально защищать интересы Украины.

Президент считает, что американский лидер Дональд Трамп уже понимает, что Украина на юридическом уровне никогда не признает контроль России над украинскими территориями.

"И если американцы будут очень сильно пытаться это сделать (прекращение огня - ред.), они сделают это. Потому что от нас есть точная добрая воля. И Европа вся, все мы поддерживаем это… Мы никого не боимся, мы все это пройдем, но это самый легкий сейчас момент дипломатических усилий из тех моментов, которые нас ждут", - не исключил он.

В то же время президент также напомнил о том, что есть города и другие населенные пункты, которые "разрезаны" контактной линией.

"Если в некоторых местах вы будете оставлять эту линию, вы просто оставите города или села без жизни. Никто не вернется в половину городов. И если где-то люди вернуться, то это будет Берлин. Я сказал честно президенту Трампу: "Хотим ли мы Берлин, хотим ли мы много таких городов?" – уверен он.

Зеленский добавил, что вариант Берлинской стены для Украины неприемлем и Трамп с этим согласился. Поэтому этот вопрос еще будет обсуждаться.

Ранее в Белом доме рассказали о "фантастическом разговоре" Трампа с Зеленским. Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за продуктивное начало работы украинской и американской команд.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом попросил предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты гражданского населения.

Как сообщал Главред, у Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны. Кремль создает нестабильность в различных регионах, подчеркнул Михаил Подоляк.

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