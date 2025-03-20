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"Никто не вернется": Зеленский предупредил об опасном сценарии окончания войны

Алексей Тесля
20 марта 2025, 00:43
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Владимир Зеленский рассказал о своих переговорах с американским лидером Дональдом Трампом.
Зеленский
Владимир Зеленский прокомментировал варианты завершения войны / коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, ОПУ

Главное:

  • На сегодня идет речь лишь о частичном прекращении огня
  • Украина не может завершить войну с Россией по контактной линии
  • Вариант Берлинской стены для Украины неприемлем

На сегодня можно говорить о переговорах лишь о частичном прекращении огня, заявил президент Владимир Зеленский в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

"Был сегодня у нас достаточно длинный разговор с президентом Трампом, и, честно говоря, если бы не было запланированных других дел, я думаю, что разговор был бы еще длиннее. Я считаю, что он был. Настроение было правильное, достаточно детализированное. Мы проговорили о наших следующих шагах, требования по частичному прекращению огня", - цитирует его РБК-Украина.

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Глава государства подчеркнул, что Украина не может завершить войну с Россией по контактной линии, ведь в некоторых местах она разделяет населенные пункты.

Он пояснил, что вопрос территорий будет самым сложным в контексте мирного процесса и заверил, что украинские дипломаты будут максимально защищать интересы Украины.

Президент считает, что американский лидер Дональд Трамп уже понимает, что Украина на юридическом уровне никогда не признает контроль России над украинскими территориями.

"И если американцы будут очень сильно пытаться это сделать (прекращение огня - ред.), они сделают это. Потому что от нас есть точная добрая воля. И Европа вся, все мы поддерживаем это… Мы никого не боимся, мы все это пройдем, но это самый легкий сейчас момент дипломатических усилий из тех моментов, которые нас ждут", - не исключил он.

В то же время президент также напомнил о том, что есть города и другие населенные пункты, которые "разрезаны" контактной линией.

"Если в некоторых местах вы будете оставлять эту линию, вы просто оставите города или села без жизни. Никто не вернется в половину городов. И если где-то люди вернуться, то это будет Берлин. Я сказал честно президенту Трампу: "Хотим ли мы Берлин, хотим ли мы много таких городов?" – уверен он.

Зеленский добавил, что вариант Берлинской стены для Украины неприемлем и Трамп с этим согласился. Поэтому этот вопрос еще будет обсуждаться.

Ранее в Белом доме рассказали о "фантастическом разговоре" Трампа с Зеленским. Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за продуктивное начало работы украинской и американской команд.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом попросил предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты гражданского населения.

Как сообщал Главред, у Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны. Кремль создает нестабильность в различных регионах, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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