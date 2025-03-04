Кабмин предоставил бронь от мобилизации еще одной категории мужчин: кто в списке

Новые правила бронирования обеспечат устойчивую связь и бесперебойную работу критических предприятий и госучреждений, несмотря на российские обстрелы.

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Кто из мужчин получил бронирование от мобилизации? / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНИАН

Основное:

Провайдеры и операторы смогут бронировать бригады, которые строят энергоустойчивые сети

Минцифра будет вносить операторов и провайдеров в перечень критически важных предприятий

Кабинет министров изменил правила бронирования от мобилизации. Новые решения правительства позволяют операторам и провайдерам обеспечивать бронирование для бригад, которые будут заниматься восстановлением энергетических сетей. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

"Украинцы должны оставаться на связи при любых условиях. Для этого необходимо развивать устойчивые к обесточиванию интернет-сети и мобильную связь. После встречи с ключевыми игроками телеком-рынка разработали изменения в порядок бронирования мобильных операторов и интернет-провайдеров, а правительство их поддержало", - говорится в сообщении. видео дня

Так, забронировать всех работников строительных бригад смогут:

провайдеры, которые устанавливают xPON-сети и запланировали строительство минимум на календарный год;

операторы, которые строят энергоустойчивые сети на автодорогах и национальных дорогах.

При этом, операторы и провайдеры должны быть внесены в перечень критически важных предприятий. Вносить их будет Минцифра - министерство сейчас работает над формированием условий, при которых предприятие сможет войти в перечень.

Власти ставят цель, чтобы к 2030 году не менее 75% украинцев могли пользоваться фиксированным гигабитным интернетом.

"Принятие новых правил к бронированию поможет ускорить строительство сетей энергонезависимой технологии xPON несмотря на обстрелы и обесточивание, обеспечить устойчивую связь и бесперебойную работу критических предприятий и госучреждений", - написали в Минцифре.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Бронирование от мобилизации - новости по теме

Как писал Главред, работники теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами смогут получить бронь от мобилизации. На этих предприятиях разрешено бронировать до 75% военнообязанных работников.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что работники газовой отрасли, а также ремонтные бригады облгазов, получат бронь от мобилизации. Правительство уже приняло соответствующее решение.

Кроме того, в Украине все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений, а также прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) получили 100% бронирование от мобилизации.

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Что такое Министерство цифровой трансформации Украины? Министерство цифровой трансформации Украины - центральный орган исполнительной власти, который отвечает за формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов, интероперабельности - взаимодействия сетевых систем на базе унифицированных интерфейсов или протоколов, внедрение электронных услуг и развитие цифровой грамотности граждан. Создано в сентябре 2019 года. Министерство является центральным удостоверяющим органом в сфере электронных доверительных услуг. Также к компетенции Министерства относится развитие широкополосного доступа к интернету, телекоммуникационных сетей и ИТ-индустрии, пишет Википедия.

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