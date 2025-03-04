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РФ в ближайшее время возобновит ракетные удары: украинцев предупредили об угрозе

Марина Фурман
4 марта 2025, 18:53
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Враг попытается атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.
РФ в ближайшее время возобновит ракетные удары: украинцев предупредили об угрозе
Захватчики готовят ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Основное:

  • На фоне перепалки между Трампом на Зеленским, РФ возобновит ракетные удары по Украине
  • Под прицелом врага будут ТЭЦ и подстанции

Российские оккупанты, вероятно, возобновят массированные ракетные удары по Украине в ближайшее время. Об этом пишет Telegram-канал Николаевский Ванек.

В сообщении говорится, что потенциальная угроза атак со стороны России базируется не на экспертных оценках, а на точных разведывательных данных.

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""Это не мнение, есть данные... А мнение такое (россияне - Главред) могут снова пробовать работать по подстанциям, ТЭЦ и так далее, чтобы нашу с вами жизнь сделать еще хуже. Это, видимо, такой у них общий с рыжим план: один помощь останавливает, второй атакует Украину дронами и ракетами", - пишет канал.

Кроме того, Николаевский Ванек предостерегает, что через некоторое время Украине будет значительно труднее отражать российские ракетные удары.

"Нагнетать не пытаюсь. Реагировать призываю все равно на факты вылетов петухов (российских бомбардировщиков - Главред), о которых все равно будем сообщать в любое время дня и ночи", - говорится в сообщении.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Российские бомбардировщики / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 4 марта российские захватчики атаковали ударными дронами город Сумы. В результате атаки зафиксировано попадание в поликлинику, есть проблемы со светом.

Также российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате этого была повреждена инфраструктура. Мэр города Геннадий Труханов заявил, что в результате вражеского обстрела была остановлена работа трех районных котельных города. Еще повреждены жилые дома и бизнес-центр.

Позже пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщила, что подразделения Сил обороны, в ночь на 4 марта, сбили 65 вражеских БпЛА из 99, которые атаковали территорию Украины. Кроме того, еще 32 беспилотника-имитатора локально потеряны.

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Что известно о самолете Ту-95?

Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.

Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних.

Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

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