РФ в ближайшее время возобновит ракетные удары: украинцев предупредили об угрозе

Враг попытается атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

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Захватчики готовят ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

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На фоне перепалки между Трампом на Зеленским, РФ возобновит ракетные удары по Украине

Под прицелом врага будут ТЭЦ и подстанции

Российские оккупанты, вероятно, возобновят массированные ракетные удары по Украине в ближайшее время. Об этом пишет Telegram-канал Николаевский Ванек.

В сообщении говорится, что потенциальная угроза атак со стороны России базируется не на экспертных оценках, а на точных разведывательных данных.

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""Это не мнение, есть данные... А мнение такое (россияне - Главред) могут снова пробовать работать по подстанциям, ТЭЦ и так далее, чтобы нашу с вами жизнь сделать еще хуже. Это, видимо, такой у них общий с рыжим план: один помощь останавливает, второй атакует Украину дронами и ракетами", - пишет канал.

Кроме того, Николаевский Ванек предостерегает, что через некоторое время Украине будет значительно труднее отражать российские ракетные удары.

"Нагнетать не пытаюсь. Реагировать призываю все равно на факты вылетов петухов (российских бомбардировщиков - Главред), о которых все равно будем сообщать в любое время дня и ночи", - говорится в сообщении.

Российские бомбардировщики / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 4 марта российские захватчики атаковали ударными дронами город Сумы. В результате атаки зафиксировано попадание в поликлинику, есть проблемы со светом.

Также российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате этого была повреждена инфраструктура. Мэр города Геннадий Труханов заявил, что в результате вражеского обстрела была остановлена работа трех районных котельных города. Еще повреждены жилые дома и бизнес-центр.

Позже пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщила, что подразделения Сил обороны, в ночь на 4 марта, сбили 65 вражеских БпЛА из 99, которые атаковали территорию Украины. Кроме того, еще 32 беспилотника-имитатора локально потеряны.

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