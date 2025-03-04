В девяти областях Украины гремели взрывы: РФ ударила десятками дронов

Важно:
- Ночью сбито 65 вражеских БпЛА
- Еще 32 беспилотника-имитатора локационно потеряны
Подразделения Сил обороны минувшей ночью сбили 65 вражеских БпЛА из 99, атаковавших территорию Украины.
Кроме того, еще 32 беспилотника-имитатора локационно потеряны, сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ночь на 4 марта (с 19:00 3 марта) противник атаковал 99 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ.
32 вражеских беспилотника-имитатора локционно потеряны (без негативных последствий).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Одесская, Сумская и Донецкая области.
Как сообщал Главред, в Киеве работали силы и средства ПВО из-за вражеской воздушной атаки с применением беспилотников.
Ранее российская оккупационная армия атаковала Украину ударными дронами. В Сумах повреждена многоэтажка, есть пострадавший.
Напомним, ранее сообщалось о том, что вражеские крылатые ракеты долго кружили по стране, меняя курс, и были локационно потеряны в Житомирской области.
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Что такое Воздушные силы ВС Украины?
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.
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