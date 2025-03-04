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Выступление Трампа в Конгрессе хотят сорвать: СМИ узнали, что придумали демократы

Руслана Заклинская
4 марта 2025, 16:42
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Демократы планируют протестные акции во время выступления Дональда Трампа, обсуждают как радикальные, так и сдержанные методы.
Выступление Трампа в Конгрессе хотят сорвать: СМИ узнали, что придумали демократы
Демократы будут протестовать против Трампа / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Демократы планируют демонстрации во время выступления Дональда Трампа в Конгрессе
  • Демократы возмущены политикой Трампа в отношении Украины, ЛГБТК+ сообщества и экономическими решениями
  • Формы протеста - от символических жестов до возможного срыва речи

Законодатели-демократы планируют протестные акции во время выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Часть демократов настроена на радикальные шаги, вплоть до срыва речи, тогда как партийное руководство призывает к сдержанности. Об этом пишет Axios.

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, среди демократов ведутся дискуссии относительно формы протеста. Среди идей, которые обсуждают демократы, является использование символических предметов во время выступления Трампа. Одним из предложений является принесение в зал карманных экземпляров Конституции США в знак того, что президент нарушает законодательство, а также плакатов с критическими лозунгами.

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Среди наиболее возмутительных моментов для демократов - решение Дональда Трампа заморозить военную помощь Украине. По их словам, президент тем самым фактически поддерживает политику Кремля. Некоторые законодатели планируют одеть желто-голубые аксессуары - галстуки, шарфы или значки - в знак поддержки Украины.

"Безусловно, есть много избирателей, которые действительно хотят, чтобы демократы разрушили ситуацию, и есть... избиратели, которые считают, что это просто играет ему на руку", - отметил один из демократов Палаты представителей.

Демократы также осуждают резкие заявления Трампа в отношении трансгендеров, которые он делал в предыдущих выступлениях. Одной из форм протеста может стать демонстративный выход из зала в момент, когда президент начнет говорить на эту тему.

По данным Axios, обсуждается идея принести в Конгресс коробки с яйцами или даже пустые упаковки, чтобы символически продемонстрировать последствия экономической политики Трампа и рост цен.

Женщины-демократы могут одеть розовое - как знак протеста против сексистских высказываний президента, а афроамериканские законодатели рассматривают черный цвет одежды как символ мрачного будущего, которое они связывают с политикой администрации Трампа.

"Независимо от того, носим ли мы розовое, или черное, или желто-голубое, мы все выражаем наше недовольство этой администрацией", - отметила представитель демократов Стейси Пласкетт.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Некоторые демократы призывают коллег к более сдержанной тактике - полному отказу от аплодисментов и каких-либо реакций во время выступления президента. В то же время лидеры Демократической партии подчеркивают важность массового присутствия в Конгрессе, чтобы показать силу оппозиции.

"Что важнее, так это наша совместная работа и давление на трех республиканцев, чтобы сделать правильные вещи для всех", - добавила конгрессвумен Стейси Пласкетт.

Выступление Трампа в Конгрессе 4 марта - что известно

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал, что во вторник, 4 марта, сделает важное заявление. В соцсети Truth Social он пообещал "рассказать все, как есть".

Впоследствии Трамп изменил свои планы относительно выступления в Конгрессе, сообщил советник по нацбезопасности Майк Уолц. Сначала президент планировал объявить о соглашении с Украиной по минералам, которое должно было быть подписано 8 марта. Волц отметил, что это соглашение было важным для американских налогоплательщиков.

Как сообщал Главред, президент США приостановил все будущие поставки американской военной помощи Украине, чтобы вынудить Владимира Зеленского к переговорам с Россией.

Решение приняли на совещании с участием вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Гегсета. Военная помощь будет разморожена, если Киев продемонстрирует "добросовестную готовность" к переговорам.

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Что такое Axios?

Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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