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"Не будет извиняться": Зеленский готов выполнить только одно из требований Трампа

Юрий Берендий
4 марта 2025, 10:47обновлено 4 марта, 11:32
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность подписать с США соглашение по полезным ископаемым, однако об извинениях речь не идет, отмечают СМИ.
'Не будет извиняться': Зеленский готов выполнить только одно из требований Трампа
Зеленский готов выполнить лишь одно из требований Трампа, - BBC / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

О чем говорится в материале BBC:

  • Зеленский не будет извиняться перед Трампом
  • Украина готова подписать соглашение с США по ископаемым

Зеленский не планирует извиняться перед Трампом или выражать сожаление по поводу инцидента в Овальном кабинете, несмотря на настойчивые требования окружения президента США. В то же время он готов выполнить одно из условий, выдвинутых Трампом. Об этом говорится в материале BBC.

В комментарии для политического обозревателя BBC Лоры Кюнсберг президент Украины отметил, что готов выполнить одно из требований Дональда Трампа - заключить соглашение о полезных ископаемых, которое предоставит США доступ к части природных ресурсов Украины.

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Лора Кюнсберг отмечает, что несмотря на давление после трех лет войны и требования Белого дома, который имеет влияние на предоставление или прекращение помощи Украине, Зеленский продемонстрировал решимость. Он отметил, что сейчас неуместно обсуждать отказ от оккупированных Россией территорий.

"Зеленский не намерен извиняться перед Трампом или выражать сожаление по поводу того, что произошло в Овальном кабинете, как того неоднократно требовало окружение президента США. Даже глава НАТО призвал Зеленского найти способ перезагрузить отношения с американским лидером", - говорится в материале BBC.

Зеленский отметил, что его путешествие в Белый дом длилось несколько десятков часов, и сам факт визита свидетельствовал об уважении. Он также подчеркнул, что "никого не оскорблял", а конфликт, который возник во время встречи в Овальном кабинете, не принес пользы ни одной из сторон.

Заявления команды Трампа об извинениях Зеленского - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться за то, что, по его мнению, превратил встречу с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме в собственное "фиаско". В интервью CNN Рубио также выразил сомнение относительно стремления Зеленского к миру в Украине.

По данным NBC News, Трамп ожидает извинений от Зеленского после публичного спора во время их встречи, которая не была запланированной и противоречила ожиданиям. Источники в Белом доме сообщили, что напряжение вызвало настаивание украинской стороны на "гарантиях безопасности" в соглашении о полезных ископаемых, что не устраивало администрацию Трампа.

Как отмечает The Wall Street Journal, конфликт между президентами США и Украины может стать выгодным для Владимира Путина, который может использовать эту ситуацию, чтобы снова обвинить Киев в нежелании достичь мирного урегулирования войны.

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Что известно о BBC?

Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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